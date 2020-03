Sibanye-Stillwater spart Kosten durch die vorzeitige Abwicklung des Metallkaufabkommens

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Durch die vorzeitige Abwicklung kann Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / NYSE: SBLG) die gesamte Beteiligung des Verkäufers an dem Metallkaufvertrag für einen Kaufpreis von 50 Mio. USD erwerben, der laut Bewertung unter Verwendung der Spot-PGM-Preise am 27. Februar 2020 einen zurechenbaren Wert von ca. 81 Mio. USD hatte.

Die Tochtergesellschaften des südafrikanischen Gold- und PGM-Metall-Produzenten Sibanye-Stillwater (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-diversifying-globally-in-metals-and-jurisdictions/ -) – Western Platinum Proprietary Limited (‚WPL‘), Eastern Platinum Limited (‚EPL‘) und Lonmin Limited (UK), die gemeinsam unter der Bezeichnung ‚Marikana‘-Betriebe firmieren, haben mit dem Verkäufer RFW Lonmin Investments Limited eine Erlass- und Aufhebungsvereinbarung über die vorzeitige Abwicklung einer vorherigen ‚Streaming‘-Vereinbarung zu günstigeren Bedingungen geschlossen.

Die Transaktion wird ein kostenintensives, gesichertes, langfristiges Finanzierungsinstrument ablösen und durch eine wesentlich kostengünstigere, ungesicherte, kurzfristige Fazilität ersetzt, die betriebliche Flexibilität für die ‚Marikana‘-Betriebe sichert sowie die Möglichkeit bietet, die jetzt nicht zweckgebundenen Metalle Palladium und Rhodium zur Realisierung optimaler Preisgestaltungsmöglichkeiten sofort zu vermarkten.

Hintergrund ist der Abschluss einer ‚Streaming‘-Transaktion im Mai 2016 durch Lonmin mit dem Verkäufer RFW Lonmin, wobei dieser eine Vorauszahlung in Höhe von 50 Mio. USD an WPL leistete, damit WPL das ‚Bulk Tailing Treatment Project‘ (‚BTT‘-Projekt zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen) vollständig finanzieren konnte. Das Projekt umfasst den erneuten Abbau bestimmter Berghalden von WPL und EPL. Im Gegenzug mussten die Käufer einen Teil der aus dem ‚BTT‘-Projekt gewonnenen Metalle (Platin, Palladium, Rhodium, Gold, Ruthenium und Iridium) an RFW Lonmin liefern. Das gelieferte Metallvolumen wurde als Teil des gesamten aus dem ‚BTT‘-Projekt gewonnenen Metalls mit festgelegten garantierten Mindestliefermengen auf monatlicher Basis zu einem vereinbarten Preis berechnet, der zwischen 16 % und 20 % der Spotpreise variierte. Darüber hinaus wurde RFW Lonmin bis zur Lieferung einer Mindestmenge an Metall eine gewisse Sicherheit für die Assets des ‚BTT‘-Projekts gewährt.

Die vorzeitige Abwicklung wurde über einen PGM-Termingeschäftsvertrag mit Merrill Lynch finanziert, bei dem WPL einen Vorauszahlungsbetrag von 50 Mio. USD (ca. ZAR 764 Mio.) als Gegenleistung für die Lieferung von 72.886 Unzen Platin im Zeitraum Juni bis Dezember 2020 erhält. Die Lieferungen unterliegen einem Mindestpreis von 700,- USD pro Unze und einer Preisobergrenze von 1.050,- USD pro Unze. WPL wird nach Lieferung von Merrill Lynch die Differenz zwischen Spotpreisen und Mindestpreis erhalten, vorbehaltlich eines Höchstbetrags für die Preisobergrenze. Die Finanzierung wird voraussichtlich nach IFRS als Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Die Lieferverpflichtung im Rahmen der Vorauszahlung beträgt ca. 10 % von WPLs und 3 % der für 2020 geplanten 4E-Produktion des Konzerns.

Durch die Nutzung der Vorauszahlungsfinanzierung für die vorzeitige Abwicklung des Metallkaufvertrags erlischt die Verpflichtung von WPL, in den nächsten sechs Jahren ungefähr 62.000 6E-Unzen zu einem geschätzten Preis von ungefähr 255,- USD pro Unze in den Metallkaufvertrag zu liefern, wodurch Sibanye-Stillwater den kostenintensiven langfristigen Metallkaufvertrag, der mit der Akquisition von Lonmin übernommen wurde, durch eine deutlich kostengünstigere kurzfristige Vorauszahlungsfazilität effektiv ersetzen kann. Die Vorauszahlungsfazilität ist nur an Platinmetall gebunden, wodurch die Flexibilität von WPL bei der Vermarktung und dem Verkauf der Metalle Palladium und Rhodium verbessert wird und damit optimale Preisgestaltungsmöglichkeiten auf dem aktuellen Markt realisiert werden. Darüber hinaus werden die Käufer von allen Sicherheitsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer befreit, ohne dass zusätzliche Sicherheitsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Vorauszahlung bestehen.

Die Vorauszahlungsfinanzierung ist vorrangig unbesichert, wobei eine Gruppe von Garanten die ausstehenden Verpflichtungen garantiert. Die Garanten sind Sibanye Gold Limited, Stillwater Mining Company Limited, Sibanye Rustenburg Platinum Mines Proprietary Limited und Kroondal Operations Proprietary Limited.

In diesem Zusammenhang wurde BDO Corporate Finance Proprietary Limited ordnungsgemäß zum unabhängigen Fachexperten ernannt und hat dem Board of Directors eine Fairness Opinion in Bezug auf die vorzeitige Abwicklung vorgelegt, in der man dem Board mitgeteilt habe, dass man der Ansicht sei, dass diese Bedingungen den Aktionären gegenüber fair seien.

