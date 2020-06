Silber – das grüne Metall

Allgemein

Um umweltfreundlichen Solarstrom zu erzeugen, braucht die Industrie Silber. Und das in zunehmendem Maße.

Photovoltaikzellen brauchen Silber. Die daraus gewonnene Energie ist heute oft günstiger als die Energie aus fossilen Brennstoffen. Bis 2025, so die Prognosen, wird sich die Erzeugung von Solarstrom etwa verdoppeln. Damit ist dank der Solarenergie eine starke Nachfrage nach Silber gewährleistet.

So sieht es auch das renommierte Silver Institute, das diesen Bereich untersucht hat. Die größten Nachfrageländer bei der Solarenergie sind China, Europa, Nordamerika, Asien und Indien. Von 2020 bis 2030 sollen rund 888 Millionen Unzen Silber in die Solarbranche fließen.

Dass die Solarenergie stark forciert wird, sieht man beispielsweise an den Regelungen in Kalifornien. Hier müssen neue Häuser mit einem Solarstromsystem gebaut werden. Auch profitiert der Bergbau in abgelegenen Gebieten, vor allem in Chile oder Australien von der Solarenergie.

Silber hat sich preislich stark erholt, wenn auch noch nicht so wie Gold. Denn Gold ist nun mal das Inflations- und Krisenmetall. Als Industriemetall ist die Nachfrage bei Silber noch durch die Corona-Krise eingeschränkt. Aber die Erholungsrally des Silbers wird sich vermutlich fortsetzen, vor allem wenn die industrielle Nachfrage wieder voll zuschlägt.

Investments in Silbergesellschaften könnten gerade jetzt das Portfolio aufwerten. Da wären beispielsweise Hannan Metals oder Endeavour Silver.

Hannan Metals – – konzentriert sich auf Kupfer-Silber-Liegenschaften in Peru und in Europa. Das zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche San Martin-Projekt liegt nah an den östlichen Anden in Peru. In Irland gehört das Clare-Projekt, und darin enthalten eine neue hochgradige Zink-Silber-Blei-Kupfer-Liegenschaft, die Kilbricken-Ressource noch zu den von Hannan Metals verfolgten Zielen.

Endeavour Silver – -, ein erfolgreicher Silberproduzent mit drei mexikanischen Silber-Gold-Minen, hat Ende Mai den Bergbaubetrieb wieder hochgefahren, nachdem das mexikanische Gesundheitsministerium die Erlaubnis dazu erteilt hatte. Das Unternehmen verfolgt weitere Projekte in Chile und Mexiko.

