Silber – ein wunderbarer Rohstoff

Zum Beispiel wird es ab August einen „ForeverPen“ geben, einen Stift, der für immer schreibt. Ähnlich einer jahrhundertealten Technik, die schon Leonardo da Vinci verwendete, schreibt der Stift auf fast jedem Material, nutzt sich nicht ab und er besitzt eine Spitze aus Silber. Dieses Edelmetall ist bekanntermaßen hilfreich im Kampf gegen Viren oder Bakterien. Und es kann in Form von Nanopartikeln Pestizide auf landwirtschaftlichen Produkten nachweisen. Dies geschieht mit einer Art Sensor, wobei Silbernitrat verwendet wird.

Auch in Corona-Tests kann Silber für Genauigkeit und eine kürzere Wartezeit sorgen. Mit einer ähnlichen Technologie und ebenfalls mithilfe von Silber wurden bereits erfolgreich Tuberkulose-Tests durchgeführt. Diese werden weltweit eingesetzt. Zu verdanken sind diese Anwendungen winzigsten Mengen an zugesetztem Silber, sogenannte Nanopartikel.

Silber kann aber auch das Herz des Münzsammlers erfreuen und vor allem, glaubt man der Mehrheit der Analysten, Anlegern in diesem Jahr noch große Freude, sprich Gewinne bringen. Denn der Performance des Silbers wird noch mehr Stärke nachgesagt als dem Gold. Die Weltwirtschaft erholt sich, erneuerbare Energien sind auf dem Vormarsch und die Elektromobilität nimmt Fahrt auf – all das verlangt nach Silber. Dazu kommt das Interesse der Investoren, das besonders im letzten Jahr stark angestiegen ist.

Daher sollte man Silbergesellschaften, die besonders von Preisanstiegen beim Silber profitieren, nicht vergessen, so etwa Kuya Silver oder MAG Silver.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=5WJzbTysB7A – ist mit 44 Prozent am Juanicipio-Projekt im Fresnillo Silbertrend in Mexiko beteiligt. Das letzte Quartal brachte für MAG Silver einen Anteil an der Produktion von mehr als 203.000 Unzen Silber und 307 Unzen Gold mit sich.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=vzq_8J-H070 – hat einmal die früher produzierende Bethania-Mine in Peru im Portfolio sowie ein Projekt in Ontario mit historischen Silberminen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -).

