Silber – jetzt heißt es Gas geben

Erstellt von Redaktion Allgemein

Aus saisonaler Sicht gibt es zwei Phasen im Jahr, in denen erfahrungsgemäß der Silberpreis nach oben geht.

Zum einen steigt der Silberpreis von Mitte Dezember bis Februar an. Zum anderen beginnt eine zweite Phase des Preisanstiegs etwa Ende Juni/Anfang Juli und dauert bis fast Ende September. Betrachtet man 52 Jahre, so stimmte dies immerhin 31-mal. Damit könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein, sich auf Silberinvestments zu konzentrieren.

Während dieser zwei Phasen brachte Silber durchschnittlich einen Gewinn von fast fünf Prozent ein. Dies wäre eine jährliche Rendite von mehr als 22 Prozent (so Seasonax). Der Silberpreis erreichte kürzlich 18,40 US-Dollar je Feinunze, damit den höchsten Stand seit Ende Februar. Silberfans gibt es genug. So erreichten die von Bloomberg erfassten Silber-ETFs im zweiten Quartal 2020 enorme Zuflüsse (4.150 Tonnen) ? soviel wie die globale Silberproduktion in zwei Monaten ausmacht.

Das Silber-Gold-Verhältnis liegt aktuell bei zirka 100. Gerade Silber hat die Möglichkeit die Performance von Gold zu übertreffen. Denn Anleger, die nicht auf den Gold-Zug aufgesprungen sind, wobei dieser wohl noch nicht ganz abgefahren ist, scheinen sich jetzt verstärkt dem Silber zuzuwenden.

Auch aus der Industrie dürfte eine starke Nachfrage kommen. China etwa importierte im April gut doppelt so viel Silber als im Vorjahresmonat. Für Anleger, die statt mit physischem Silber lieber mit Silberunternehmen liebäugeln, könnten Summa Silver oder Endeavour Silber interessant sein.

Summa Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/summa-silver-fokus-auf-neue-entdeckungen-in-einem-historischen-bezirk/ – konzentriert sich auf die spannende historische Belmont-Gold-Silber-Mine, gelegen in Tonopah, Nevada. Seit die kommerzielle Produktion hier 1929 zum Erliegen kam, wurde kaum noch etwas gemacht. Der Tonopah-Bezirk brachte enorme Gold-Silber-Gehalte (679 Gramm Silber und 7,3 Gramm Gold pro Tonne Gestein) hervor.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-vizsla-resources-oceanagold-goldmining-und-endeavour-silver/ – ist seit fast 16 Jahren ein erfolgreicher Produzent mit drei Silber-Gold-Minen in Mexiko. Dazu kommt eine Reihe von Explorations- und Erschließungsprojekten in Chile und Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/