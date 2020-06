SilvaVest: Nachfrage nach direkten Wald-Investments in Krise ungebrochen

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Münster, 03.06.2020 – Anleger setzen trotz der weltweiten Pandemie nach wie vor auf direkte Wald-Investments. Das zeigt die stetig steigende Nachfrage nach dieser inflationsgeschützten, nicht mit anderen Assetklassen korrelierenden Anlageform. Durch diese Entwicklung wuchsen die Umsatzerlöse bei SilvaVest, der Gesellschaft für nachhaltige Agrar- und Waldinvestments mbH, in den vergangenen fünf Jahren konstant zweistellig um insgesamt 298%. Allein im vergangenen Halbjahr (Q4 2019 und Q1 2020) realisierte die SilvaVest sieben Kaufverträge mit einem Gesamtvolumen von etwa 37,2 Millionen Euro und einer Gesamtgröße von ca. 20.100 Hektar: eine Eigenjagd in Deutschland, drei Wald-/Seenlandschaften in Kanada, darunter eine Fläche mit über 50 installierten Windkraftanlagen, sowie eine Farm und zwei Wälder in den USA.

„Direkte Investitionen in Wald bieten seit Jahrhunderten vieles von dem, was risikobewusste Anleger suchen. Gleichzeitig weisen sie sehr stabile, konkurrenzfähige Renditen auf. Die weltweit wachsende Nachfrage nach krisensicheren Anlagen führt zu steigenden Bodenpreisen – selbst während der derzeitigen Pandemie“, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter der SilvaVest GmbH Prof. Dr. Andreas Schulte die positive Geschäftsentwicklung.

SilvaVest konnte sich seit seiner Gründung 2004 zum führenden Anbieter in Europa für direkte Wald-Investments und deren nachhaltige Bewirtschaftung entwickeln. Die Gesamtfläche der akquirierten Immobilien, die sich zum Großteil in Kanada und den USA befinden, beträgt insgesamt über 560.000 Acres. Das sind etwa 230.000 Hektar oder 2,3 Milliarden Quadratmeter. Von 30 unterzeichneten Kaufverträgen in der Unternehmensgeschichte im Auftrag von zumeist deutschen und schweizerischen Familien bzw. Unternehmen wurden alle Käufe auch erfolgreich vollzogen, was zu einer 100-prozentigen Closing-Rate nach Due Diligence führt. Derzeit übernimmt SilvaVest für 35 Agrar- und Waldflächen mit einer Fläche von insgesamt etwa 225.000 Hektar das operative Facility-Management im Auftrag der Kunden. „Gerade die Kombination aus unabhängiger und kompetenter Beratung, Direktinvestitionen in Wald und der Waldbewirtschaftung nach Kauf, die Kunden bei uns aus einer Hand bekommen, ist in Europa ein Alleinstellungsmerkmal“, erläutert Schulte den Unternehmenserfolg.

Auch Nachfrage nach CO2-Zertifikaten steigend

Nicht nur private und institutionelle Investoren sehen verstärkt Chancen in direkten Wald-Investments. Immer häufiger werden auch Unternehmen auf diese Anlageform aufmerksam, vor allem um nach dem Kauf CO2-Zertifikate zu generieren und ihre eigenen CO2-Emissionen darüber zu kompensieren. Über 17,2 Mio. Tonnen CO2 sind alleine in den Bäumen der durch die SilvaVest bewirtschafteten Flächen gebunden. Durch die auch auf Natur- und Klimaschutz ausgerichtete Forstwirtschaft werden netto jährlich weitere ca. 240.000 Tonnen CO2 allein über ungenutzte Holzzuwächse zusätzlich der Atmosphäre entzogen. „Neben guter Rendite leisten Wald-Investments einen nachhaltigen Beitrag zum Klima-, Natur- und Artenschutz“, so Schulte. „Das erkennen mehr und mehr Unternehmen und setzen auf langfristige CO2-Kompensationsprojekte mit verbrieften Emissionsgutschriften.“