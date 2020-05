Silvia Kühn startet YouTube-Kanal „Clever Money mit Silvi“

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Die Idee zu einem YouTube Kanal ist aus einem Schülerpraktikum in 2019 entstanden. Silvia Kühn hat nun die „schulfreie“ Zeit während der Corona-Krise genutzt und „Clever Money mit Silvi“ ins Leben gerufen. Sie erklärt in kurzen Videos was Girokonten und Tagesgeld unterscheidet, wie Festgelder funktionieren und warum Inflation gefährlich ist. Die ersten sieben Videos sind bereits online. Es wird außerdem u.a. noch um das Magische Dreieck der Geldanlage gehen und warum Aktien-ETF beim Vermögensaufbau helfen. Bereits das Einführungsvideo erhielt über 1.000 Klicks.

Eingebettet ist der Start von Clever Money im Mai 2020 in ein Konzept der Privaten Finanzplanung Kühn, mit dem diese besonders noch am Anlagemarkt unerfahrene Menschen ansprechen möchte: Am 23.06.2020 erscheint das neue Buch von Stefanie und Markus Kühn „Geldanlage für Anfänger“ bei Stiftung Warentest. Im Herbst ist außerdem ein Finanzcoaching über einen Zeitraum von sechs Monaten geplant, das unter anderem auch Online-Coachings über die Plattform Zoom beinhaltet.