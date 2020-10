Singapur verdrängt Hongkong von Platz 1!

Erstellt von Redaktion Allgemein

Seit 2013 habe ich mein eigenes steuerfreies Trading & Investment Unternehmen in Hongkong aufgebaut. Als ehemalige englische Kronkolonie war Hongkong viele, viele Jahre lang der freiste und spannendste Standort für Trader und Investoren der Welt. Jetzt hat Singapur Hongkong endgültig den Rang abgelaufen und Hongkong auf Platz 2 im Weltfreiheitsindex verbannt.

Warum ist Singapur heute noch spannender als Hongkong?

Singapur bietet dir dieselbe Sicherheit, Rechtssicherheit und Finanzsicherheit als Bankenstandort wie die Schweiz an. Du hast die gleichen Möglichkeiten, dein Geld sicher anzulegen, wie in der Schweiz. Singapur wird nicht umsonst als die Schweiz Asiens bezeichnet. Denn hier hast du die Möglichkeit dein Geld vollständig sicher anzulegen und zu vermehren.

Zugleich profitierst du gerade jetzt in der Corona-Krise von der vollständigen Digitalisierung des Bankensystems. Wir können mit unseren seriösen Rechtsanwälten und Steuerberatern sogar mit einem deutschen, österreichischen oder Schweizer Wohnsitz deine kompletten internationalen Geschäfte, aber auch Trades und Investments, vollständig steuerfrei gestalten.

Dadurch, dass die Banken zur Zeit Neukunden meist vollständig online verifizieren, können wir mit dir gemeinsam rechtssicher dein Firmengründungs Set-Up inklusive seriösen Geschäftskonten in Singapur, aber auch möglicherweise im UK, in Zentraleuropa oder in der Schweiz aufbauen. Und das innerhalb von zwei, drei Wochen, ganz ohne persönliche Anreise!

Das bedeutet, selbst wenn du Geschäfte hast, die innerhalb Europas stattfinden, oder auch wenn du dein Geld in der Schweiz oder in England anlegen möchtest, kannst du das vollständig steuerfrei mit einer Singapur-Company tun.

Dieses enorm spannende Unternehmensvehikel kombinieren wir mit einer Stiftung, einer Foundation, um für dich vollständige Rechtssicherheit und Kontrolle bei gleichzeitig kompletter Steuerfreiheit zu ermöglichen.

Wenn du wissen möchtest, wie das für dich funktionieren kann, sollten wir uns persönlich kennenlernen. Vereinbare jetzt einen kostenfreien und unverbindlichen Ersttermin. Daraufhin kannst du dich mit uns und unserem Expertenteam zusammenzusetzen und für dich eine nachhaltige und rechtssichere Lösung zu entwickeln, um der deutschen Steuerhölle endgültig zu entkommen.

Wir freuen uns auf dich.

Auf deine Freiheit!

Dein Marc Schippke

Sie brauchen aufgrund Ihrer hohen Steuerbelastung eine qualifizierte Zweitmeinung zu Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt?

Dann freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.

Wir haben in 9 Jahren unternehmerischer Praxis ein Experten-Netzwerk geschaffen, in dem wir die weltweit führenden Steuerberater, Anwälte, Firmengründungsexperten und erfahrensten Berater für Genossenschaften, Stiftungen und Wirtschaftsvereine zusammengebracht haben. Wir begleiten Sie gerne mit unserer ganzheitlichen Wirtschafts- und Unternehmensberatung auf dem Weg zu Ihrer maximalen wirtschaftlichen Freiheit.