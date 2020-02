Skeena erbohrt 22,59 g/t AuÄq über 14,33 m auf Eskay Creek

Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) (?Skeena” oder das ?Unternehmen” – https://www.commoditytv.com/play/skeena-resources-infill-drilling-at-eskay-creek-to-increase-resourcepossiblesale-of-project/ ) meldet die letzten Gold-Silber-Analyseergebnisse aus dem 2019 Phase I Übertagebohrprogramm auf dem Projekt Eskay Creek (?Eskay Creek”) im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) von British Columbia. Vier bodengestützte Übertagebohrgeräte wurden für das Phase-I-Programm 2019 in den Zonen 21A, 21E und HW eingesetzt, um Gebiete mit geschlussfolgerten Ressourcen zu füllen und in die Klassifizierung ?angezeigte? hochzustufen. Insgesamt wurden über 209 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.266 m niedergebracht. Die in dieser Pressemitteilung berichteten Bohrergebnisse stammen aus den Zonen 21A, 21E und HW. Referenzbilder werden am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens präsentiert.

Die wichtigsten Ergebnisse der Phase-I-Bohrungen auf Eskay Creek:

? 13,24 g/t Au, 701 g/t Ag (22,59 g/t AuÄq) über 14,33 m (SK-19-246) ? HW Zone

o Einschließlich: 5,18 g/t Au, 5.860 g/t Ag (83,31 g/t AuÄq) über 0,90 m

o Und: 1,75 g/t Au, 1.235 g/t Ag (18,22 g/t AuÄq) über 1,05 m

o Und: 1,23 g/t Au, 1.895 g/t Ag (26,50 g/t AuÄq) über 0,85 m

o Und: 176,00 g/t Au, 1.530 g/t Ag (196,40 g/t AuÄq) über 0,90 m

? 2,58 g/t Au, 51 g/t Ag (3,26 g/t AuÄq) über 25,00 m (SK-19-222A) – 21E Zone

? 3,36 g/t Au, 40 g/t Ag (3,89 g/t AuÄq) über 14,00 m (SK-19-217) – 21E Zone

? 1,94 g/t Au, 166 g/t Ag (4,16 g/t AuÄq) über 13,50 m (SK-19-237) – 21E Zone

Goldäquivalent (AuÄq), berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die berichteten Kernlängen entsprechen 80-100 % der wahren Mächtigkeit und werden durch gut definierte Vererzungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen abgeleitet wurden. Für die Au- und Ag-Analyseergebnisse, die den längengewichteten AuÄq-Sammelproben zugrunde liegen, wurde keine Deckelung des Goldgehalts für einzelne Analyseergebnisse angewendet. Die Ausbringungsraten aus der Erzaufbereitung wurden nicht für die AuÄq-Berechnung verwendet und werden mit 100 % angegeben. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden mit Null angegeben.

Die Bohrungen im Jahr 2019 zeigen Kontinuität und außergewöhnliche Silbergehalte

Das Phase-I-Infill-Programm 2019 auf Eskay Creek zeigt weiterhin die hervorragende Kontinuität des aktuellen Ressourcenmodells, das weitgehend aus historischen Bohrungen abgeleitet wurde. Die Phase-I-Infill-Bohrungen in der 21E Zone, die sich an der Ostflanke der Eskay-Lagerstätten befindet, korrelierten in Bezug auf Gehalte, Mächtigkeiten und räumliche Verteilung der Mineralisierung sehr gut mit den historischen Bohrungen.

Erste Bohrungen innerhalb der HW Zone (Hanging-Wall) haben nicht nur das aktuelle Ressourcenmodell bestätigt, sondern auch eine zusätzliche Vererzung mit gleichwertigem Gehalt gefunden, wie durch die Bohrung SK-19-245 bestätigt wurde: 1,63 g/t Au, 62 g/t Ag (2,45 g/t AuÄq) über 16,21 Meter.

Die Bohrung SK-19-246 befand sich 20 m östlich dieser erweiterten Vererzung und durchteufte eine extrem hochwertige Silbervererzung von 13,24 g/t Au, 701 g/t Ag (22,59 g/t AuÄq) über 14,33 m, einschließlich 5,18 g/t Au, 5.860 g/t Ag (83,31 g/t AuÄq) über 0,90 m. Dieser Abschnitt wurde vom Ressourcenmodell vorhergesagt. Die Bohrabschnitte in der HW Zone befinden sich weniger als 20 m unter der Oberfläche.

Aktueller Stand der Bohrungen auf Eskay Creek

Auf dem Projekt Eskay Creek sind jetzt vier bodengestützte Bohrgeräte in Betrieb, die das Phase-I-Infill-Programm fortsetzen. Der Beginn der Explorationsbohrungen ist in den kommenden Wochen geplant.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbau- /Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung aussichtsreicher Edel- und Buntmetallliegenschaften im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der früher produzierenden Mine Eskay Creek, die eine angezeigte und geschlussfolgerte, im Tagebauverfahren abbaubare Ressource von insgesamt 4 Mio. Unzen bei einem Gehalt von 4,4 g/t Goldäquivalent beherbergt. Das Unternehmen hat vor kurzem eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Eskay Creek abgeschlossen, die einen NPV (5 %) nach Steuern von 638 Mio. CAD, einen IRR von 51 % und eine Amortisation über 1,2 Jahre hervorhebt. Skeena erkundet ebenfalls die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten im Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo., und Adrian Newton, P. Geo., geleitet. In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist Paul Geddes, P.Geo., Vice President Exploration and Resource Development die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Explorationsaktivitäten auf seinen Explorationsprojekten strikt an die CIM Best Practices-Richtlinien.

Qualitätssicherung ? Qualitätskontrolle

Nach dem Eintreffen vom Bohrgerät und der Bearbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, etikettiert und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden für Laborsendungen zur Aufrechterhaltung der Überwachungskette angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probensendungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entworfen und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo., Vice President Exploration and Resource Development, betreut.

Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO / IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden alle Analysemethoden beinhalten Qualitätskontrollmaterialien bei festgelegten Frequenzen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und eine Teilprobe von 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt mittels Brandprobe an einer 50-g-Einwaage mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels Brandprobe (50-g-Einwaage) mit anschließender Gravimetrie erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt mittels Brandprobe (50-g-Einwaage) mit anschließender Gravimetrie mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit Silbergehalten von mehr als 10.000 ppm werden unter Verwendung einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen Pakets auf 48 Elementen mittels eines 4-Säureaufschlusses analysiert, gefolgt von Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) und auch für Quecksilber unter Verwendung eines Aufschlusses in Königswasser mit anschließender Analyse durch ICP-AES. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels eines Leco-Ofens und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können “zukunftsgerichtete Informationen” und “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden kanadischen und USamerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie “erwartet”, “glaubt”, “Ziele”, “schätzt”, “plant”, “erwartet”, “kann”, “wird”, “könnte” oder “würde” gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und Vorräten, die Realisierung von Ressourcen- und Vorratsschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorations- und Entwicklungs-, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solche Aussagen nicht übermäßig wichtig nehmen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

