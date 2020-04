Slate Asset Management sammelt 250 Millionen Euro Eigenkapital für dritten europäischen Immobilienfonds ein

Überzeichneter Fonds erreicht Hardcap und übertrifft Zielgröße von 200 Millionen Euro

Slate Asset Management (“Slate”), eine führende alternative Investmentplattform mit dem Schwerpunkt auf Immobilien und Real Assets, gab heute das finale Closing des Slate European Real Estate Fund III (“Slate Europe III”) bekannt. Ebenso wie seine Vorgängerfonds wird er auf Lebensmittel-Immobilien in Europa abzielen. Der überzeichnete geschlossene Fonds übertraf seine Zielgröße von 200 Millionen Euro und schloss mit seinem Hardcap von 250 Millionen Euro.

“Trotz dieser beispiellosen Marktkrise freuen wir uns, Slate Europe III mit seinem Hardcap zu closen, und sind dankbar für das Vertrauen, das Investoren aus verschiedenen Geographien weiterhin in uns setzen, da Slate seine Präsenz in Europa weiter ausweitet”, so Brady Welch, einer der Gründungspartner von Slate aus London. “Wir investieren seit vielen Jahren in last-mile logistics und sind stolz darauf, bereits unseren dritten Fonds im Bereich der europäischen Lebensmittel-Immobilien seit 2016 zu lancieren – eine Leistung, die unser Engagement in diesem Sektor unterstreicht und die Bedeutung von Lösungen der letzten Meile in dem Lebensmittelimmobilienmarkt aufzeigt.”

Seit Dezember 2016 hat Slate in Europa insgesamt 250 Lebensmittelimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von über 450 000 Quadratmetern erworben. Slate verfügt in Europa über Büros in London, Frankfurt, Dublin und Luxemburg.

Informationen zu Slate Asset Management

Slate Asset Management ist eine führende alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien und einem verwalteten Vermögen von mehr als 6,5 Mrd. Dollar. Slate ist ein werteorientiertes Unternehmen und in erheblichem Umfang Sponsor aller seiner privaten und öffentlich gehandelten Anlagevehikel, die auf die individuellen Anforderungen und Ziele seiner Investoren zugeschnitten sind. Der sorgfältige und selektive Investmentansatz des Unternehmens schafft langfristige Werte, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung und überdurchschnittliche Renditen. Slate wird von außergewöhnlichen Mitarbeitern sowie flexiblem Kapital unterstützt und hat die bewiesene Fähigkeit zur Anbahnung und Umsetzung einer großen Bandbreite von ausgezeichneten Investmentmöglichkeiten. Besuchen Sie für weitere Informationen https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2779256-1&h=318471802&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F %3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2779256-1%26h%3D1325296635%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc21 2.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2779256-1%2526h%253 D3586338019%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.slateam.com%25252F%2526a%253 Dslateam.com%26a%3Dslateam.com&a=slateam.com .

