So führen Sie Ihre Immobilie zum Erfolg

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Ralf Schütt ist seit mehr als 20 Jahren Dozent in den Bereichen Immobilien und Finanzierungen.

Was macht ihn zum Experten?

Seit mehr als 25 Jahren ist er Inhaber seiner eigenen Beratungskanzlei und seit mehr als 20 Jahren investiert er selbst in finanzierte Zinshäusern und Wohnungen und weiß, wie man seine vermieteten Wohnungen zum Erfolg führt. In diesen 20 Jahren hat er viele Fehler begangen, aus diesen Fehlern gelernt und seine Strategien immer wieder angepasst.

Was er gelernt hat und viele seiner erfolgreichen Aktionen verrät er nun in seinen Seminaren.

„Natürlich gibt es die wenigen Menschen, denen das Glück in den Schoß fällt. Sie fangen ein Projekt an, und es wird zum Erfolg. Es gibt die anderen Menschen, die in allem einen Misserfolg sehen. Im Bereich der Immobilien braucht man ein bisschen von beidem.

Angst darf man keine haben, man sollte sich seine Ziele stecken und wissen, dass sie funktionieren. Auf der anderen Seite allerdings sollte man einige Dinge auch hinterfragen und prüfen. Auf jeden Fall aber sollte sich ein zukünftiger Investor in der Materie ein wenig auskennen, bevor er sich in das Abenteuer vermietete Immobilie stürzt“, so der Berater.

„Will man mit einer Immobilie Geld verdienen und – da machen wir uns nichts vor, das wollen wir alle – so sollten Sie vorab wissen: Es reicht nicht aus, eine Wohnung zu kaufen und sie dann zu verwalten. Eine vermietete Wohnung und noch mehr ein ganzes Mehrfamilienhaus muß gemanagt werden. Dazu gehören zwei grundlegende Dinge,“ so Ralf Schütt, „ ein vernünftiger Umgang mit dem Mieter und ein guter Umgang mit Geld.“

Der Wert der Immobilie hängt natürlich sehr von der Lage ab, dann vom Zustand und der Aufteilung der Wohnung oder des Hauses. Ein entscheidender Faktor ist aber auch wie gut ist die Wohnung vermietet.

Um mit Immobilien Geld zu verdienen sollten Sie sich ein bisschen mit Geld auskennen, wie es funktioniert und seine Mechanismen, und starten sollten Sie bei den Geldflüssen einer vermieteten Immobilie.

Der Erfolg Ihrer Anlage hängt ganz entscheidend davon ab, daß Sie sich mit den Geldflüssen auskennen und wissen wo die Stellschrauben sind, an denen Sie drehen müssen, um beispielsweise mehr Cash Flow zu generieren.

Mehr zu diesem Text gibt es unter diesem link:

https://www.youtube.com/watch?v=5F9NDc_oIGc&list=PL8KJkfqJGcPtQw0HFs2GBl3ldk38Hqt5u

Für Interessierte liefert Ralf Schütt auch One-to-One Coachings und bildet aus. Im Herbst startet zudem die neue Seminarsaison.