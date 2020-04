Software Entwickler MegaDev vermeldet 43% Umsatzplus und bedankt sich mit kostenlosem Content

Das Münchener Software Unternehmen MegaDev GmbH reagiert wie derzeit viele Unternehmen während der Corona-Krise mit gesteigertem Einsatz aus dem Homeoffice. Dies spiegelt sich nun auch in den Verkaufszahlen der letzten Kalenderwochen wider mit einem unerwarteten Umsatzplus von 43% im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr. Das Softwareunternehmen zeigt sich dankbar und möchte den PC Spielern dieser Welt etwas vom Erfolg zurückgeben und stellt ab sofort über 10% seines Contents kostenlos zur Verfügung.

Über den MegaTrainer, ein selbstentwickelter Software-Assistent für aktuell knapp 2.200 Einzelspieler PC-Spiele, lassen sich nunmehr die in-house entwickelten Singleplayer-Cheats in über 250 Spielen kostenlos aktivieren und das Spiel damit individuell und situativ leichter oder schwerer gestalten. ?Das entspricht mehr als 10% unseres Gesamtrepertoires und deckt einige der größten Titel und Reihen ab. Damit sollte für jeden etwas dabei sein?, so CTO und Erfinder des MegaTrainers, Christian Jänicke.

?Auch wir müssen während der Pandemie sowohl privat als auch geschäftlich einiges ändern und wissen genau wie es ist, zum Schutz der Allgemeinheit plötzlich sein gesamtes Leben umzustellen. Wir sind sehr dankbar, dass unsere User uns auch in diesen schweren Zeiten größte Treue erweisen, wir sogar noch viele mehr dazubekommen haben, und möchten ein Stück unseres Erfolgs jetzt an die weltweite Spieler-Community zurückgeben?, reagiert CEO Robert Maroschik auf die uns alle betreffenden Veränderungen.

Durch die deutschlandweite Ausgangsbeschränkung stieg die Nachfrage an den exklusiv produzierten Cheats für PC-Singleplayer Games in den letzten Tagen immens an ? wohl auch, da viele Menschen mit der eigenen Situation im Home-Office mit Kindern mehr als ausgelastet sind und zumindest im Einzelspieler-Modus ihrer Lieblings-PC-Spiele keine unerwarteten, zusätzlichen Herausforderungen mehr suchen. Diese Situation kennt das 14 köpfige Team gut und unterstützt die frustrierten PC-Gamer mit verstärktem Community Support und noch schnellerer Abdeckung neuer und beliebter Spiele im MegaTrainer.

Die MegaDev GmbH wurde 2015 in München gegründet und ist mit ihrer Software “MegaTrainer” europäischer Marktführer für Cheats und Trainingcodes für Einzelspieler PC-Spiele. Der MegaTrainer hilft Spielern, das Spielerlebnis ihrem Geschmack und Vorlieben anzupassen, um die Zeit beim PC-Spielen optimal zu nutzen. Der MegaTrainer kann tausende von Fähigkeiten, Gegenständen und Ressourcen freischalten und repetitives Spielen damit minimieren. Das MegaDev Team besteht aus erfahrenen Unternehmern, Entwicklern und Enthusiasten aus der Gaming Branche. Entscheidend für die Zukunftsstrategie ist das Credo MegaDevs, nur Original-Spiele zu bearbeiten die ausschließlich auf der lokalen Maschine des Nutzers verarbeitet werden und keinesfalls Auswirkungen auf den Multiplayer eines Spiels haben.