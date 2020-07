Spanisches Berufungsgericht bestätigt die Einstellung der Voruntersuchung gegen Stepan Chernovetskyi

– am 1. Juli 2020 bestätigte das Berufungsgericht von Barcelona in einer endgültigen Entscheidung den Abschluss einer Voruntersuchung gegen Stepan Chernovetskyi, ukrainischer Geschäftsmann und Gründer der Chernovetskyi Investment Group.

Stepan Chernovetskyi, der Gründer und Leiter der investmentgesellschaft Chernovetskyi Investment Group (PRNewsfoto/Chernovetskyi Investment Group)

Wie bereits berichtet, schloss eine spanische Vorinstanz im Oktober 2019 die seit 2014 gegen Chernovetskyi laufende Voruntersuchung ab.

“Das Berufungsgericht von Barcelona wies die Berufung des Staatsanwalts ab und bestätigte die Entscheidung des Gerichts erster Instanz und schloss den Fall ab. Das bedeutet, dass die Gerichte nun zweimal bestätigt haben, dass die Investitionen von Herrn Chernovetskyi in Spanien und seine Geschäftstätigkeit hier vollkommen legal waren”, so Martell Abogados, einer der spanischen Rechtsanwälte von Stepan Chernovetskyi.

Aus eigenem Antrieb legte die Verteidigung die Prüfungs- und Rechtsberichte vor, die die Rechtmäßigkeit der Investitionen von Chernovetskyi in Spanien bestätigten.

“Für mich war es eine Frage des Prinzips, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ich habe viel Zeit und Mühe auf dieses Ziel verwendet, und die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt für mich einen Abschluss dar. Ich freue mich, dass wir uns endlich auf die Wirtschaft und Entwicklung konzentrieren können, anstatt uns gegen haltlose Anschuldigungen zu verteidigen”, sagt Chernovetskyi.

Die Chernovetskyi Investment Group (CIG) ist eine der größten investmentgesellschaften in Osteuropa. Das Investitionspotenzial des 2013 gegründeten Unternehmens beläuft sich auf mehr als 100 Millionen Dollar. Zum Portfolio des Unternehmens gehören die ukrainischen IT-Unternehmen Softcube und Zakaz.ua. Letzteres war in Techstars, einem berühmten Akzelerator in Boston, zu sehen. Im Jahr 2015 investierte CIG 1 Million Dollar in eine Plattform für Kinder, KIDOZ (Israel), und 1 Million Dollar in einen internationalen Busfahrkarten-Buchungsdienst Busfor. Im Jahr 2017 investierte die CIG in den indischen Lebensmittellieferdienst InnerChef, sowie in Kray Technologies, einen Hersteller von kommerziellen Drohnen für landwirtschaftliche Unternehmen. Weitere Informationen unter: http://cig.vc/

