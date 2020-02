“Sparen lohnt sich wieder” – Bernd Hertweck von Wüstenrot zur neuen Wohnungsbauprämie

Erstellt von Redaktion Allgemein

In Deutschland herrscht seit Jahren ein faktischer

Anlagenotstand: Zwar gibt es eine fast unendliche Zahl an klassischen

Sparprodukten für jeden Geldbeutel. Doch diese rentieren zum einen nur nahe der

Nullgrenze und beinhalten zum zweiten keinerlei sonstigen Produktvorteile. Für

zielgerichtete Sparer, die heute schon an morgen oder übermorgen denken, gibt es

jedoch laut Bernd Hertweck, Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot Bausparkasse AG,

einen Ausweg aus diesem Dilemma: Das gute alte Bausparen. Dieser Klassiker, der

das heutige Zinsniveau beim Baugeld dauerhaft für die Zukunft festlegt, ist seit

den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung zur staatlichen Förderung nämlich

noch einmal deutlich attraktiver geworden.

So wird zum 1. Januar 2021 die Wohnungsbauprämie (WoP) deutlich steigen. Für

eigene Sparleistungen legt der Staat dann 10 Prozent (nach bisher 8,8 Prozent)

oben drauf, wobei der maximal geförderte Sparbetrag ebenfalls von derzeit 512

Euro für einen Alleinstehenden auf 700 Euro pro Jahr steigen wird. Für Paare

gelten 1.400 Euro (bisher 1.024 Euro) als neue Obergrenze. Unter dem Strich

erhöht sich die jährliche WoP von rund 45 Euro auf 70 Euro für Alleinstehende,

was einer Steigerung der direkten Förderung von 55 Prozent entspricht. Ebenso

gilt dies bei verheirateten beziehungsweise in einer eingetragenen Partnerschaft

lebenden Bausparern, deren Wohnungsbauprämie von rund 90 Euro auf 140 Euro pro

Jahr klettert.

Zugleich wird sie durch eine Anpassung der Einkommensgrenzen einem deutlich

größeren Berechtigtenkreis zustehen. Die Einkommensgrenzen, die den möglichen

Bezug der WoP bestimmen, werden nach dem Berliner Beschluss von derzeit 25.600

Euro zu versteuerndem Einkommen (Alleinstehende) auf 35.000 Euro steigen. Für

Paare werden 70.000 Euro (nach 51.200 Euro) als neue Grenze markiert.

Privat- und Gemeinnutzen gehen Hand in Hand

Das heißt im Klartext: Mehr Förderung für deutlich mehr Menschen. Dieser Umstand

ist auch gesamtwirtschaftlich von großer Bedeutung. Denn in den letzten

Jahrzehnten hat sich bei den bisherigen Einkommensgrenzen der Kreis der

WoP-Berechtigten durch die allgemeine Wirtschaftsentwicklung auf der einen Seite

stark verringert, andererseits sind die Erwerbs- und Baukosten, die

Eigenkapitalhürde und das durchschnittliche Alter von Immobilienerwerbern immer

weiter gestiegen.

Im Endeffekt ist so die Schere am Immobilienmarkt zwischen Wunsch und

finanzieller Realisierbarkeit zuletzt immer weiter auseinandergegangen. Die neue

Wohnungsbauprämie setzt jetzt für mehrere Millionen Menschen zusätzlich einen

kräftigen Anreiz, das Sparen für die Immobilie konsequent anzugehen. “Die neue

Wohnungsbauprämie stärkt nicht nur die private Vermögensbildung, sondern wirkt

auch mittelfristig positiv für den in Teilen Deutschlands sehr angespannten

Wohnungsmarkt”, kommentiert Bernd Hertweck.

Weitere Neuigkeiten auf dem Blog von Bernd Hertweck:

https://www.berndhertweck.de

Pressekontakt:

Wüstenrot & Württembergische AG

Dr. Immo Dehnert

Leiter Kommunikation // Pressesprecher

Tel.: +49 7141 16 75-1470

Mobil: 0172 7000857

Mail: immo.dehnert@ww-ag.com

Wüstenrotstraße 1

71630 Ludwigsburg

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77326/4530215

OTS: Wüstenrot & Württembergische AG

Original-Content von: Wüstenrot & Württembergische AG, übermittelt durch news aktuell