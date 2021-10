Spectrum Markets etabliert sich als relevanter Handelsplatz in Frankfurt

Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seinen neuesten vierteljährlichen Geschäftsbericht veröffentlicht. Er zeigt die weiterhin positive Entwicklung kurz vor dem zweijährigen Bestehen des Unternehmens.

Das Handelsvolumen stieg im dritten Quartal um 94 % im Vergleich zum Vorjahr. Von Juli bis September wurden an der Börse 198 Millionen verbriefte Derivate gehandelt, verglichen mit 102 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was das anhaltend starke Wachstum unterstreicht.

Im Laufe des Quartals wurde bei Spectrum auch die Eine-Milliarde-Grenze bei den gehandelten verbrieften Derivate erreicht, und dies sogar noch vor dem zweiten Jahrestag am 3. Oktober. Ein Blick auf die ersten beiden Jahre verdeutlicht den Fortschritt, den Spectrum seitdem gemacht hat: Die Zahl der im Zeitraum Oktober 2020 bis September 2021 gehandelten verbrieften Derivate ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 173 % gestiegen.

„Ein weiteres starkes Quartal mit organischem Wachstum, in dem wir den Meilenstein von einer Milliarde erreicht haben, ist eine großartige Art, unseren zweiten Geburtstag zu feiern. Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir in diesen zwei Jahren gemacht haben“, erklärt Nicky Maan, CEO von Spectrum Markets. „Wir machen weiterhin sehr gute Fortschritte bei unserem langfristigen Wachstumsplan, wobei die Aufnahme von Turbos auf Aktien in unser Portfolio im letzten Monat ein besonderes Highlight war.“

„In den nächsten 12 Monaten wird es darum gehen, den Handelsplatz weiterzuentwickeln, indem wir die Anbindungsoptionen und die Handelsinfrastruktur weiter verbessern und ausbauen, sowie neue Mitglieder am Handelsplatz zu gewinnen und neue Produktmöglichkeiten zu erkunden.“

Im 3. Quartal 2021 fanden 33,3 % der Transaktionenaußerhalb der traditionellen Handelszeiten statt (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ). 84,1 % dieser Aktivitäten entfielen auf Indizes, 8 % auf Währungspaare, 7,7 % auf Rohstoffe und 0,2 % auf Aktien, wobei die meistgehandelten Underlyings der DAX 40 (28,6 %), der NASDAQ 100 (15,2 %) und der OMX 30 (15,1 %) waren.