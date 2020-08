Start ins Berufsleben

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Am 3. August begann für Aleksandra Dyszczynska, Selma Grunau und Max Walter die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann bei der Volksbank Spree-Neiße eG und damit ein neuer Lebensabschnitt.

In den ersten Tagen können die neuen Auszubildenden bereits einen Einblick in ihre zukünftigen Aufgaben gewinnen. Ausbildungsleiterin Helvi Schatter und Prokuristin Beate Burtchen gestalten abwechslungsreiche und informative Einführungstage, um sie auf ihren ersten Einsatz in den Geschäftsstellen vorzubereiten.

Während der umfassenden praktischen Ausbildung in den einzelnen Geschäftsstellen und verschiedenen Bankbereichen lernen die Auszubildenden einen sehr vielfältigen und anspruchsvollen Beruf kennen. Neben dem alltäglichen Bankbetrieb bekommen sie während der dreijährigen Ausbildung durch innerbetriebliche Schulungen sowie Unterricht an der Berufsschule in Cottbus die theoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten der Bankkaufleute vermittelt.

„Qualifizierter Nachwuchs ist unsere beste Investition in die Zukunft“, erklärte Frank Baer, Vorstandsvorsitzender der Bank. „Die Auszubildenden werden bei uns fit für die genossenschaftliche Beratung gemacht“, so Beate Burtchen weiter. Helvi Schatter setzt als Ausbilderin nicht nur auf fachliche Elemente, sondern auch die persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen werden ebenso während der Ausbildungszeit vermittelt und gezielt bei der Volksbank Spree-Neiße eG gefördert. Nach der erfolgreichen Abschlussprüfung sind die Azubis dann bestens auf das spätere Berufsleben vorbereitet. Die Aus- und Weiterbildung der Auszubildenden ebenso wie die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der Volksbank von großer Bedeutung.

Für den nächsten Ausbildungsbeginn am 01. August 2021 werden bereits Bewerbungen entgegengenommen – postalisch oder per Online-Bewerbung auf www.vbspn.de/ausbildung