Start-ups erhalten besondere finanzielle Unterstützung

Erstellt von Redaktion Allgemein

Klassische Kreditinstrumente sind häufig nicht auf die Bedürfnisse junger Start-ups angepasst. Aus diesem Grund ergänzt die Bundesregierung ihr bestehendes Hilfsangebot mit einer maßgeschneiderten Unterstützung speziell für Start-ups und junge Technologieunternehmen. Mit einem 2-Milliarden-Euro-Hilfspaket soll dafür gesorgt werden, dass diese innovative Wachstumsbranche mit vielen tausenden Beschäftigten gut durch die Krise kommt. Zudem können Finanzierungsrunden durch diese Hilfe weiterlaufen. Die spezielle Unterstützung junger Unternehmen ist wichtig, da Deutschland für eine gute Zukunft innovative Köpfe braucht.

Das Start-up-Hilfspaket plant insbesondere folgende Maßnahmen:

öffentliche Wagniskapitalinvestoren auf Dachfonds- und auf Fondsebene, die kurzfristig zusätzliche öffentliche Mittel zur Verfügung stellen sollen, die im Rahmen der Ko-Investition zusammen mit privaten Investoren für Finanzierungsrunden von Start-ups eingesetzt werden können

Dachfondsinvestoren KfW Capital und Europäischer Investitionsfonds (EIF) sollen perspektivisch mit zusätzlichen öffentlichen Mitteln in die Lage versetzt werden, Anteile von ausfallenden Fondsinvestoren zu übernehmen

für junge Start-ups ohne Wagniskapitalgeber im Gesellschafterkreis und kleine Mittelständler soll die Finanzierung mit Wagniskapital und Eigenkapital-ersetzenden Finanzierungsformen erleichtert werden

Parallel zur Umsetzung des Start-up-Hilfspakets stimmt die Bundesregierung weiter die Ausgestaltung des Zukunftsfonds für Start-ups ab, der mittelfristig den Weg aus der Krise unterstützen soll.

