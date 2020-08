StiftungsMentor: Dr. Andreas Beck – neuer Beirat für Stiftungsmanagement

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Strategisches Sparring auf Augenhöhe er­for­dert Per­sön­lich­kei­ten, die den An­for­de­run­gen an Wis­sen und Er­fah­rung ge­recht wer­den, die mit­ten im Ge­schäfts­le­ben ste­hen und gleich­zei­tig un­ab­hän­gi­ge ob­jek­ti­ve und gut vernetzte Be­glei­ter des Beratungsunternehmens und damit der Mandanten sein kön­nen.

Dafür bitten wir herausragende Experten, die wir durch Beratungsqualität und -philosophie überzeugen konnten (https://stiftungsmentor/beratung) in unseren Beirat, damit sie uns in wichtigen Beratungsschwerpunkten und deren Weiterentwicklung fördern, sowie Beratungsinnovationen vor Einsatz in den Beratungsalltag mit uns prüfen.

Nach Stefan Mappus für den Beiratsvorsitz, dürfen wir nun Dr. Andreas Beck für den Beratungsbereich Stiftungsmanagement als weiteren Beirat begrüßen:

Dr. Beck – eine außergewöhnliche Karriere

Nach seinem Studium der Mathematik und Promotion in Philosophie, begann er seine Wirtschaftskarriere als Risikoanalyst bei der Münchner Rück. Anschließend wechselte er zum Softwarehaus Tetralog Systems und stieg zum Vorstand auf. Ab 2005 leitete er das auf Risikoanalysen und Portfolio-Ratings spezialisierte Institut für Vermögensaufbau in München. Sein besonderes Interesse gilt dem Wechselspiel von Geld, Gesellschaft und Politik. Im Rahmen seiner Arbeit für das Institut für Vermögensaufbau beriet er mit seinem Team Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften in Fragen zur Portfoliokonstruktion und Kapitalmarktrisiken.

Heute ist er Geschäftsführer der Index Capital (http://www.index-capital.de), welche professionelle Investoren bei der Umsetzung wissenschaftlich fundierter Anlagestrategien unterstützt und für unser Haus eine besondere Freude – Stiftungsmentor-Beirat.