Summa Silver vergrößert Grundstück Hughes um fast 50 % durch Abstecken von zusätzlichen 1.280 Acres, die eine hochgradige Silber- und Goldmineralisierung erwarten lassen

Summa Silver Corp. („Summa“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es durch Abstecken von Claims zusätzliche 1.281 Acres an Mineralrechten erworben hat, die an das Grundstück Hughes in Tonopah, Nevada, angrenzen.

Wichtige Highlights

Im Schatten eines produktiven amerikanischen Distrikts: Dieser neu abgesteckte Teil des Grundstücks liegt innerhalb von 2 km des historischen Tonopah-Bergbaubezirks, der vor 1950 rund 174 Millionen Unzen Silber und 1,86 Millionen Unzen Gold mit Gehalten von 679 g/t Ag und 7,2 g/t Au produzierte(1).

Grundstücksgröße erheblich vergrößert: Das Hughes-Grundstück umfasst nun 3.969 Acres, eine erhebliche Vergrößerung gegenüber den vorherigen 2.689 Acres (siehe beigefügte Abbildung).

Unerforschte Gebiete: Obwohl die neu abgesteckten Claims unmittelbar an den Tonopah-Distrikt angrenzen, sind sie aufgrund des Vorhandenseins von postmineralisiertem Deckgestein weitgehend unerforscht.

Sehr aussichtsreicher Grund: Die laufende geologische und geochemische Bewertung im Feld zusammen mit der zuvorangekündigten konzessionsweiten Geophysik hat das bedeutende Potenzial des Gebiets sowohl für hochgradige Silber-Gold-Adern als auch für disseminierte Mineralisierungen vom Typ Bulk-Tonnage offenbart.

Kernbohrungs-Update: Das bereits angekündigte 000 m lange Bohrprogramm ist mit 14 abgeschlossenen Löchern und fast 7.000 gebohrten Metern in vollem Gange. Alle Löcher haben Zonen von Quarzgängen, Stockworks und Brekzien durchteuft, von denen die meisten sichtbare Silber-Sulfosalz-Mineralien aufwiesen, was oft ein starker Hinweis darauf ist, dass der Kern mineralisiert ist. Nach Erhalt der Proben werden die Ergebnisse zusammengestellt und zeitnah bekannt gegeben.

Galen McNamara, CEO, erklärte: „Wir sind weiterhin beeindruckt, aber nicht überrascht vom Potenzial des Tonopah-Distrikts und der umliegenden Gegend. Es kommt nicht oft vor, dass ein Unternehmen unerforschten Boden durch relativ kostengünstige Absteckung von Claims innerhalb von 2 km von einem Weltklasse-Distrikt erwerben kann. Darüber hinaus sind wir angesichts der laufenden Bohrungen sehr ermutigt durch das, was wir bisher gesehen haben. Alle Anzeichen deuten auf das Vorhandensein einer starken Mineralisierung hin, wie die visuellen Eigenschaften des Kerns zeigen. In Zukunft werden wir uns weiterhin auf die Bohrungen konzentrieren, um das volle Potenzial dieses großartigen amerikanischen Bergbaureviers zu erschließen.“

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Referenzen

(1) United States Geological Survey Scientific Investigations Report 2010-5070-Q, Descriptive Models of Epithermal Gold Silver Deposits, S. 48.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineral-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 einer der produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten war. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis gar keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

