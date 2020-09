SupplyChainBrain listet NiceLabel als einen der 100 wichtigsten Supply-Chain-Partner

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

In den vergangenen Monaten hat NiceLabel eine gemeinnützige Initiative gestartet, die Organisationen unterstützt, sich im Kampf gegen Covid-19 zu engagieren. Im Rahmen dieser Initiative bot NiceLabel kostenlose Abonnements seiner Cloud-basierten Etikettierungslösung und technische Beratungsdienste an. Damit waren die Organisationen in der Lage, schnell neue Etiketten herzustellen, auf Verpackungen anzubringen und so die Versorgung mit lebenswichtigen Geräten und Materialien wie Atemschutzgeräten, Desinfektionsmitteln, Masken oder anderen wichtigen Hilfsmitteln zu beschleunigen.

NiceLabels Label Cloud ist das weltweit erste Cloud-basierte Etikettenmanagement-System. Die Lösung wurde entwickelt, um Unternehmen aller Größen und Branchen zu ermöglichen, ihren Etikettierungsprozess in Fabriken und Lagern schnell zu digitalisieren. Sie erlaubt Benutzern, Etikettendesign, Produktdaten und Qualitätskontrolle zentral zu verwalten. Dabei können Drittunternehmen, Lieferanten oder Partner auf Etiketteninformationen in der Cloud zugreifen, um Etiketten lokal zu drucken. Es ist der schnellste Weg, Etiketten in der erweiterten Lieferkette mit Lieferanten, Vertragsherstellern und Drittanbietern von Logistikdienstleistungen einzusetzen. Die Lösung macht Investitionen in die IT-Infrastruktur überflüssig. Ihre Benutzerfreundlichkeit erhöht die Agilität und ermöglicht eine schnelle Markteinführung.

„Seit 18 Jahren in Folge veröffentlicht SupplyChainBrain unsere mit Spannung erwartete Liste der 100 Great Supply Chain Partners – eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen, die von Kunden für ihre herausragenden Lösungen und Dienstleistungen anerkannt werden. Unsere sechsmonatige Online-Umfrage unter Supply-Chain-Fachleuten setzt spezifische Kriterien zur Nominierung von Anbietern und Dienstleistern, deren Lösungen einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz, den Kundenservice und die gesamte Supply-Chain-Performance ihres Unternehmens haben, voraus. Das diesjährige Feld der Nominierten war wettbewerbsfähig und inspirierend – sie kamen aus allen Bereichen des Lieferkettenmanagements“, erklärt Brad Berger, Herausgeber von SupplyChainBrain.

„Wir freuen uns, dass wir uns erneut unter den 100 wichtigsten Supply-Chain-Partnern befinden“, unterstreicht Ken Moir, Vice President of Marketing bei NiceLabel. „Diese Anerkennung spiegelt unseren Fokus wider, die digitale Transformation in der Lieferkette durch die Digitalisierung der Etikettierungsprozesse zu ermöglichen.“

NiceLabel wurde zuvor bereits 2017 in der jährlichen Liste von SupplyChainBrain aufgeführt.

Die Liste der 100 Great Supply Chain Partners 2020 ist unter SuppyChainBrain.com abrufbar.