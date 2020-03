Synpulse Management Consulting verstärkt Führungsriege

Die internationale Managementberatung Synpulse gibt die Erweiterung ihres Führungsteams bekannt und benennt Marcel Lötscher und Daniele Abbruzzese zu Partnern. Der Kreis der Partner besteht nunmehr aus drei Managing Partnern und elf weiteren Partnern. «Die Erweiterung spiegelt unsere erfolgreiche Entwicklung weltweit wider. Immer mehr Banken, Asset & Wealth Manager sowie Versicherungen setzen im herausfordernden Umfeld und in Zeiten disruptiver Veränderungen auf professionelle Unterstützung. Synpulse kommt dieser Nachfrage nach und berät Finanzdienstleister in diversen Themenschwerpunkten wie z.B. der digitalen Transformation an 13 Standorten weltweit», sagt CEO Dr. Christoph Nützenadel. «Marcel und Daniele haben die Standorte New York und Genf erfolgreich aufgebaut und unsere Expansion in den USA und der Romandie wesentlich vorangetrieben», führt er fort.

Marcel Lötscher hat das New Yorker Büro 2012 eröffnet. Er leitet funktionsübergreifende Teams, die große bis mittelgroße Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen dabei unterstützen, sich zu effizienteren, skalierbaren digitalen Unternehmen zu entwickeln, Gewinne zu verbessern, Kosten zu senken und ihren Kunden und Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Neben der Leitung der US-Einheit ist er auch weltweit verantwortlich für die Beratungsfelder «Enterprise Architecture» und «Underwriting Automation». Er verfügt über einen Master-Abschluss in Elektrotechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Seine berufliche Laufbahn startete er im Jahr 2003 bei Synpulse in der Schweiz und bekleidete anschließend verantwortungsvolle internationale Positionen u.a. bei der UBS und Swiss International Airlines. Marcel Lötscher ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in New York.

Daniele Abbruzzese verantwortet ab sofort die Leitung des Bankenteams der gesamten Schweiz. Sein Fokus liegt in der Beratung von Mandanten aus dem Private Banking und Wealth Management. Er ist Teil des globalen Banking-Operational-Excellence-Führungsteams. Mit seinem Team begleitet er nationale und internationale Finanzdienstleister bei technologischen Transformationen und regulatorischen Herausforderungen. Abbruzzese studierte Elektrotechnik und Informationstechnologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH) sowie am Imperial College in London. Er startete seine Beraterlaufbahn 2011 bei Synpulse an dessen Schweizer Hauptsitz in Zürich und baute anschließend den Standort Genf auf von wo aus er als Managing Director die Geschäfte in der Romandie leitet. Abbruzzese ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in der Schweiz.