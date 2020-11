Tarachi mobilisiert zweites Diamantbohrgerät

Tarachi Gold Corp. (CSE:TRG) (“Tarachi” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/ ) Tarachi freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein tragbares Diamantbohrgerät mobilisieren wird, um mit der Erprobung bekannter hochgradiger goldhaltiger Strukturen auf der Konzession San Javier zu beginnen. Das Diamantbohrprogramm des HQ wird sich entlang einer nach Nordwesten verlaufenden Scherstruktur konzentrieren, wo die Bohrlöcher SJA-14-002/004 auf hochgradige Goldwerte stießen. Diese Bohrlöcher sind etwa 100 Meter voneinander entfernt, wobei keine weiteren Bohrungen zwischen oder neigungsabwärts durchgeführt wurden.

Bedeutende historische Bohrergebnisse in der Konzession San Javier:

Loch-Nummer Gold (g/Tonne) Kernlänge (m)

SJA14-002 34.5 5.0

SJA14-004 24.3 3.0

(Die wahre Breite der Goldmineralisierung ist nicht bekannt)

Höhepunkte

Die Goldmineralisierung in der Scherzone bei San Javier ist entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen und kann sich in der Tiefe erweitern.

Die Mineralisierung befindet sich innerhalb andesitischer Vulkane mit einer unmittelbar angrenzenden Intrusion.

Während dieses Sommers und aufgrund früherer Arbeiten gibt es eine mögliche Mineralisierung unter Abdeckung über Hunderte von Metern in südlicher Richtung entlang des projizierten Scherzonentrends, wie durch das veränderte Float vorgeschlagen wird.

Lorne Warner, President und CEO von Tarachi, sagte: “Wir freuen uns darauf, bald mit der ersten Phase der Bohrungen in San Javier mit neun vorgeschlagenen Bohrlöchern auf insgesamt 864 Metern zu beginnen, sobald der Stil und die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung besser verstanden werden und weitere Bohrungen vorgeschlagen werden.

Untergrundbohrprogramm La Dura.

Die Bohrungen in der historischen Untertagegrube La Dura, etwa 6 Kilometer westlich der Grube Mulatos, werden fortgesetzt. Proben von 2 Bohrlöchern befinden sich derzeit im Labor, wobei die Untersuchungsergebnisse für beide Bohrlöcher innerhalb der nächsten 1-2 Wochen erwartet werden.

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, President, CEO und Direktor des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftliche und technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

