TeamBank schließt 2019 als weiteres erfolgreiches Wachstumsjahr ab

Erstellt von Redaktion Banken

– In einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld konnten deutlich mehr Kunden

gewonnen und der Kreditbestand weiter gesteigert werden

– Partnerbanken profitieren von der erfolgreichen easyCredit-Marktbearbeitung

– Customer Experience als entscheidender Faktor für Markterfolg

Die TeamBank AG zeigte im Geschäftsjahr 2019 weiter nachhaltiges und profitables

Wachstum. Mit der Produktfamilie easyCredit ist sie die Expertin für modernes

Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken

Raiffeisenbanken und der Genossenschaftsbanken in Österreich. Der

Ratenkreditbestand lag gemäß den vorläufigen Zahlen zum 31. Dezember 2019 bei

8,9 Milliarden Euro (+8,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Anzahl der Kunden

stieg im Vorjahresvergleich um 7,6 Prozent weiter auf 944.000 (2018: 877.000).

Der Geschäftserfolg der TeamBank ist insbesondere auf die enge Partnerschaft mit

den Genossenschaftsbanken zurückzuführen. Mit insgesamt 53 neu gewonnenen und

reaktivierten Partnerbanken hat die TeamBank diese Zusammenarbeit konsequent

ausgebaut. Insgesamt kooperieren 88 Prozent aller deutschen

Genossenschaftsbanken mit der TeamBank. In Österreich arbeitet die TeamBank zum

31. Dezember 2019 mit allen Volksbanken und 31 Prozent der Raiffeisenbanken

zusammen.

Das gestiegene Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 151,7 Millionen Euro

(Vorjahr: 144,6 Millionen Euro) bestätigt den erfolgreichen Abschluss des

Geschäftsjahrs 2019 (alle Zahlen gemäß IFRS). Zudem wurden im Berichtsjahr an

die Partnerbanken in Deutschland 276,8 Millionen Euro (+6,2 Prozent) Provisionen

gezahlt. Die Provisionen an österreichische Partnerbanken betrugen 37,8

Millionen Euro (+20,7 Prozent). Damit beläuft sich die Wertschöpfung der

TeamBank auf insgesamt 466,3 Millionen Euro (+6,8 Prozent). “Diese Ergebnisse

zeigen, dass wir unserer Rolle als verlässlicher Ertragssicherer für die

Genossenschaftsbanken in Deutschland und Österreich weiterhin mehr als gerecht

werden”, erläutert Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank.

Der Zinsüberschuss der TeamBank lag mit einem Betrag von 481,7 Millionen Euro,

insbesondere infolge eines gestiegenen Ratenkreditbestands über dem Wert des

Vorjahres in Höhe von 448,8 Millionen Euro (+7,3 Prozent). Die Risikovorsorge

lag mit 77,3 Millionen Euro um 7,0 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahres

(2018: 70,3 Millionen Euro). Dies ist hauptsächlich auf den, im Vergleich zum

Vorjahr, höheren Anstieg des Ratenkreditbestandes zurückzuführen. Der

Verwaltungsaufwand erhöhte sich leicht um 8,2 Millionen Euro auf 230,1 Millionen

Euro (Vorjahr: 221,9 Millionen Euro). Darin spiegeln sich vor allem gezielte

Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Bank wider. Die Cost-Income-Ratio

verbesserte sich mit einem Wert von 50,1 Prozent (Vorjahr 50,8 Prozent). Die

Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 10,8

Prozent auf 9,5 Milliarden Euro (2018: 8,5 Milliarden Euro).

Customer Experience als entscheidender Faktor für Markterfolg

Die TeamBank konzentriert sich als Kompetenzzentrum für modernes

Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken

Raiffeisenbanken ganz auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und

Kunden. Die im Ökosystem miteinander vernetzten Produkte und Services bieten ein

unbeschwertes Nutzungserlebnis.

So ermöglicht die TeamBank mit der easyCredit-Finanzreserve Kundinnen und Kunden

einen zusätzlichen finanziellen Freiraum von bis zu 15.000 Euro, der jederzeit

verfügbar und bereits seit Juli 2019 mittels SEPA-Echtzeitüberweisung (Instant

Payments) in Sekundenschnelle abgerufen werden kann. Der Abruf erfolgt online,

telefonisch, per App oder auch persönlich beim Berater vor Ort. Seit Kurzem

stehen Instant Payments auch Bestandskunden bei der erneuten Bestellung des

easyCredit zur Verfügung.

Im E-Commerce und am Point of Sale bietet die TeamBank mit dem medienbruchfreien

Bezahlverfahren ratenkauf by easyCredit eine einheitlich gestaltete und einfache

Payment-Lösung an. Mehr als 1.900 Händler waren im Jahr 2019 an die

Teilzahlungslösung ratenkauf by easyCredit angebunden (2018: rund 1.250

Händler). Weitere Produktfeatures machen ratenkauf by easyCredit für Händler und

Kunden noch attraktiver: Einkäufe können bis zu einem Betrag von 10.000 Euro für

maximal 60 Monate realisiert werden. Damit wird ratenkauf by easyCredit auch für

höherpreisige Sortimente interessant. Zusätzlich wird die Option einer Anzahlung

am Point of Sale angeboten. Auf diese Weise können auch Einkäufe, die den

maximalen Finanzierungsbetrag überschreiten, getätigt werden. Mit diesem Feature

setzt ratenkauf by easyCredit einen neuen Standard in der Branche.

Ende des Jahres 2019 hat die TeamBank die Entscheidung getroffen, die

mitdenkende Finanz-App fymio aufgrund einer für die Fortführung nicht

ausreichenden Marktrelevanz einzustellen. Rückblickend ist fymio dennoch als

Erfolg zu bewerten. Durch die Entwicklung dieser App konnten wertvolle Impulse

und Lösungen zur Nutzung neuer Technologien und auch des Zusammenarbeitens

sowohl für die TeamBank als auch die Genossenschaftsbanken gewonnen werden.

“Diese Erkenntnisse werden uns weiter stärken”, so Frank Mühlbauer. “Die

Customer Experience wird in Zukunft entscheidender Faktor für den Markterfolg

sein. In einer komplexen Welt sehnen sich Menschen nach einfachen Lösungen, die

individuell auf ihre Bedürfnisse passen und denen sie vertrauen – dabei tritt

der Preis als Differenzierungsfaktor in den Hintergrund,” ordnet Mühlbauer ein.

Zudem erlebt das Kerngeschäft der TeamBank, Consumer Finance, bereits seit

einigen Jahren eine Renaissance und gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. “Das

Produkt Ratenkredit ist längst aus der “Schmuddelecke” des Bankgeschäfts

herausgekommen, den Genossenschaftsbanken bieten wir damit auch in Zukunft große

Wachstumschancen,” so Mühlbauer weiter.

Pressekontakt:

Andrea Brinkmann

T +49 (0) 911 / 53 90-38 04

F +49 (0) 911 / 53 90-10 38

E presse@teambank.de

TeamBank AG Nürnberg

Beuthener Str. 25

90471 Nürnberg

Germany

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21886/4523351

OTS: TeamBank AG

Original-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell