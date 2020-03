Tinniwell – das patentierte und weltweit einzigartige Tinnitus-Therapiegerät für Zuhause

Resaphene ist mit ihrem ersten Crowdfunding Projekt auf CrowdPartner.de gestartet.

Investieren Sie in die patentierte und weltweit einzigartige Lösung eines Tinnitus-Therapiegerätes für Zuhause – tinniwell und helfen Sie einen Markt von schätzungsweise 100 Millionen Patienten in Europa und den USA zu erschließen.

6 % Zinsen – 5 Jahre Laufzeit – Gesamtvolumen 2.000.000 – bereits ab 100 Anlagebetrag

Ein Piepen im Ohr kennt wahrscheinlich jeder – Tinnitus.

Viele an Tinnitus erkrankte Personen fühlen sich in ihrem Alltag eingeschränkt. Begleiterscheinungen wie Schlafstörungen, Angstzustände und Depressionen führen meist zu einer dauerhaften Verschlechterung der Lebensqualität.

Mit dem tinniwell hat Resaphene ein Behandlungsgerät für Zuhause entwickelt, das arztunabhängig genutzt werden kann. Es ist das erste Tinnitus-Therapiesystem, mit dem Sie Ihren Tinnitus-Ton selbst ermitteln und mittels individuell gefilterter Musik und Wärme ganz einfach von zu Hause aus behandeln können.

Dabei bietet tinniwell weit mehr als nur frequenzgefilterte Musik: Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die als App auf einem beliebigen Smartphone ausgeführt werden, ist tinniwell ein ganzheitliches Therapiesystem mit aufeinander abgestimmten Komponenten – Made in Germany.

• Das tinniwell Basisgerät ist das Herzstück des Therapiesystems, mit dem sämtliche Therapiefunktionen bedient werden können.

• Die exakte Ermittlung ihres persönlichen Tinnitus-Tons ist entscheidend für eine wirksame Therapie. Mit dem speziell für tinniwell optimiertem ANC-Kopfhörer (unterdrückt Umgebungsgeräusche) kann der Tinnitus-Ton selbst ermittelt werden.

• Da Wärme die Durchblutung und Entspannung fördert, verfügt tinniwell als einziges Therapiesystem über zwei patentierte Therapie-Ohrhörer, mit denen Sie während der Behandlung die Wärmezufuhr bequem für jedes Ohr individuell regulieren können.

Mit der Finanzierung von 2 Millionen Euro über crowdpartner.de wird in eine Studie mit der Charité, die Produktion der 3. Serie des tinniwell und in den Vertrieb in Europa und den USA investiert. Mit Ihrem Invest können Sie auch Tinnitus-Patienten helfen, denn allein in Deutschland sind rund 11 Millionen Menschen davon betroffen.