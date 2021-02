Top-Rohstoffe: Gold, Kobalt, Uran

Wer vor rund einem Jahr beim Gold dabei war, kann sich über einen rund 25 Prozent höheren Goldpreis freuen. Viele wie etwa die Saxo Bank glauben, dass preislich das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Von einem Goldpreis in Höhe von mindestens 2.200 US-Dollar geht die Saxo Bank aus. Ursächlich sei ein schwächelnder US-Dollar, dessen Ursache der steigenden Staatsverschuldung zuzuschreiben ist.

Auch einem anderen Rohstoff, nämlich Uran, wird eine glänzende Zukunft prognostiziert. Denn dank vieler neuer Atomreaktoren steigt die Nachfrage nach Uran. Und in den letzten Jahren verhinderte ein niedriger Uranpreis oftmals Explorations- und Investitionsbemühungen. Und ein knapper Rohstoff ist immer auch ein Rohstoff, der teurer wird. Damit werden auch Urangesellschaften wertvoller und rücken in den Fokus der Investoren.

Dem Kampf gegen Emissionen dient nicht nur grüne Energie, wie aus den Kernreaktoren, sondern auch die zunehmende Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit. So war beispielsweise in Deutschland im November 2020 jedes zehnte neu zugelassene Fahrzeug mit einem reinen Elektroantrieb versehen. Gegenüber dem Vorjahresmonat war dies eine Steigerung von 523 Prozent(!). In diesem Bereich sind Rohstoffe wie etwa Kobalt unerlässlich.

Ein Unternehmen, Mawson Resources – https://www.youtube.com/watch?v=p-mBSPvJa2c -, besitzt eine Gold-, Kobaltliegenschaft im Norden Finnlands (Rajapalot). Mit vier Diamantbohrgeräten sollen nun 20.000 Meter Diamantbohrungen erfolgen. In Australien gibt es noch weitere Projekte von Mawson Resources.

Gold und Uran in den Projekten, auch keine schlechte Mischung, gibt es bei International Consolidated Uranium – https://youtu.be/DZKL2FH0TCY -. Ursprünglich mit dem Fokus auf Goldprojekte, hat das Unternehmen begonnen Uranprojekte zu erwerben.

