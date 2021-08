trans-o-flex zeigt robustes, profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2021

trans-o-flex erhöht Umsatz um 4,6 Prozent auf 264 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Bereinigtes EBITDA steigt gegenüber Hj. 1 2020 um 4,0 Prozent auf 31 Millionen Euro

Gesamtmenge transportierter Packstücke wächst im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zu Q2 2020 um 6,2 Prozent

trans-o-flex, einer der führenden Full-Service Speziallogistiker und Experte für aktiv temperaturgeführte Express-Lösungen für Arzneimittel und hochwertige Güter aus den Branchen Pharma, Kosmetik und Consumer Electronics in Deutschland und Österreich, hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Trotz Lockdown-Maßnahmen im ersten Quartal, die zu einem zeitweiligen Rückgang der transportierten Packstücke geführt haben, hat das Unternehmen aufgrund der weiter stark wachsenden Nachfrage nach Speziallogistik-Lösungen für medizinische Produkte und andere sensible Güter sowohl den Umsatz als auch die operative Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr erneut steigern können.

So wuchs der Umsatz der trans-o-flex-Gruppe im Berichtszeitraum um 4,6 Prozent auf 264 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 252 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber Hj. 1 2020 um 4,0 Prozent auf 31 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich trans-o-flex ThermoMed erzielte im gleichen Zeitraum einen Umsatz in Höhe von 39,7 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 36,3 Millionen Euro) und wuchs damit um 9,4 Prozent. Der Geschäftsbereich trans-o-flex Express steigerte seinen Umsatz um 3,6 Prozent auf 225 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 217 Millionen Euro).

Wolfgang P. Albeck, CEO von trans-o-flex: „Wir sind weiter auf Wachstumskurs. Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig schnelle, sichere und verlässliche Logistik besonders im Bereich Pharma ist. Als deutscher Marktführer für den aktiv temperierten Arzneimitteltransport und Experte für Express-Speziallogistik sind wir der verlässliche Partner für unsere Kunden. Die Performance-Maßnahmen der vergangenen Jahre machen sich jetzt bezahlt. Im Markt für Arzneimittel und Express-Logistik für sensible Güter können wir auch in Krisenzeiten ein solides Wachstum aufweisen. Das macht uns auch für die zweite Jahreshälfte optimistisch.“

Auf seinem Wachstumspfad profitiert trans-o-flex von Mega-Trends wie dem demografischen Wandel, der zu einer steigenden Nachfrage nach Medikamenten führt und der durch das zunehmende Online-Shopping gestiegenen Nachfrage nach Express-Lösungen. Gleichzeitig erhöhen verschärfte EU-weite Sicherheitsstandards für die Arzneimittellogistik (Good Distribution Practice) die Qualitätsanforderungen an die gesamte Vertriebskette. Dies führt zu einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach der aktiv temperaturgeführten Speziallogistik von trans-o-flex.

Die sichere Auslieferung von Corona-Tests und -Impfstoffen unterstreicht die Bedeutung hochsensibler Arzneimittellogistik – ein Markt mit hohem Wachstumspotenzial. Zwischen 2020 und 2025 wird für Pharmalogistik und den Transport weiterer hochwertiger Güter in Deutschland und Österreich ein Marktwachstum von 9,9 Milliarden Euro auf voraussichtlich 12,2 Milliarden Euro erwartet, eine Steigerung um 23 Prozent.

Mit seiner 50-jährigen Erfahrung und einem vollständig GDP-konformen Netzwerk für den aktiv temperaturgeführten Transport von sensiblen Gütern bei 15-25 Grad Celsius (trans-o-flex Express) bzw. 2-8 Grad-Celsius (ThermoMed Express) ist trans-o-flex der Experte für Spezial-Expresslieferungen in Deutschland und Österreich. Mit einzigartigen Servicekombinationen durch den integrierten Transport von Paketen und Paletten in einem Netzwerk, hoher Servicequalität und Logistikinnovationen ist das Unternehmen führend bei der Belieferung des Pharmagroßhandels und von Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäusern, Apotheken, Arztpraxen und Altenheimen.

Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, in denen Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend in Deutschland und Österreich befördert werden. Diese EU-GDP erfordern höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren. International arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik) und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung oder Direktfahrten. Das Angebot wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln. Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die insgesamt 1.954 Mitarbeiter (VZÄ Ende 2020) beschäftigen, belief sich 2020 auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informationen unter

www.trans-o-flex.com.