Trillium Gold meldet weitere hochgradige Goldergebnisse aus Newman Todd mit endgültigen Bohrergebnissen für 2020

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die letzten vier Bohrlöcher von 2020 mit insgesamt 1.862 Metern ergaben Werte von bis zu 36,63 g/t Au über 1,0 Meter

Trillium bohrte im Jahr 2020 insgesamt 6.081 Meter in 16 Bohrlöchern auf Newman Todd, die erste Bohrung auf dem Grundstück seit 2013

Bohrungen testeten die NE-Erweiterung des Korridors der Zone NT und den zentralen Bereich des Grundstücks NT

Bohrungen werden mit zwei Bohrern auf dem Grundstück Newman Todd / Rivard fortgesetzt

Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) („Trillium“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/) meldet die endgültigen Ergebnisse des unternehmenseigenen Bohrprogramms 2020 auf seinem Vorzeigegrundstück Newman Todd in Red Lake, Ontario. Die Newman Todd Zone (NT Zone) ist ein 2,2 km langes strukturelles Ziel, das 26 km von Evolution Minings Red Lake Operations entfernt liegt.

Die Ergebnisse der letzten 4 Bohrlöcher der Bohrkampagne 2020 (NT20-176, NT20-178 bis 180 mit insgesamt 1.862 m) sind nun vollständig und zusammengestellt. Der große Rückstau an Proben im Labor wurde behoben und die überfälligen Ergebnisse unserer Bohrungen für 2021 gehen nun ein. Damit belaufen sich die Gesamtbohrungen bei Newman Todd im Jahr 2020 auf 6.081 m in 16 Bohrlöchern, die ersten Bohrungen seit 2013 auf dem Grundstück.

„Die Bohrungen bei Newman Todd liefern weiterhin Gold, auch wenn wir uns der nördlichen Grenze nähern. Diese Ergebnisse haben uns bei unserer Neuinterpretation der Strukturen, die die Mineralisierung innerhalb der Zone NT kontrollieren, erheblich geholfen und waren hilfreich für die neue Modellierung, die unsere aktuellen Bohrungen leitet“, sagt Bill Paterson, Vice President of Exploration von Trillium Gold.

Russell Starr, CEO von Trillium Gold, kommentierte: „Die Bohrungen im Jahr 2020 können insofern als Erfolg betrachtet werden, als sie signifikante hochgradige Goldergebnisse lieferten, unser Verständnis der Zone NT bestätigten und die Grundlage für künftige Bohrungen legten, die auf die strukturellen und aderartigen Kontrollen abzielen. Mit dem geologischen Team, das über mehr als 150 Jahre Explorations- und Erschließungserfahrung in Red Lake verfügt und den Bohrungen, die auf die strukturellen und Gangkontrollen der hochgradigen Mineralisierung abzielen, sind wir auf dem besten Weg, ein wesentlich robusteres Explorationsmodell zu liefern, das sich positiv auf die Bedeutung der Zone NT als tagebautaugliche Lagerstätte auswirken wird.“

Bohrloch NT20-176 wurde konzipiert, um den zentralen Bereich der Zone NT anzupeilen, etwa 100 m unterhalb des vorherigen hochgradigen Abschnitts in Bohrloch NT20-169, der 7,05 m mit 15,41 g/t Gold ergab, einschließlich 4,30 m mit 23,88 g/t und 1,12 m mit 69,85 g/t Gold. Bohrloch NT20-176 durchschnitt eine signifikante Mineralisierung mit 8,85 g/t Au auf 1,0 m von 287,5 m. Das Bohrloch durchteufte auch fünf Abschnitte mit Sulfiden und Magnetit mit einer Kernlänge von 4 m bis 18 m sowie schmale Quarzgänge mit Bleiglanz und Pyrit in einem Abschnitt von 308,6-310,9 m mit durchschnittlich 0,99 g/t Au auf 1,8 m.

Das Bohrloch NT20-178 zielte auf den NT-Zonenkorridor im nordöstlichen Bereich des Grundstücks ab, um die zuvor modellierten mineralisierten Abschnitte im 150-250 m tiefen Bohrlochintervall zu erweitern und die Mineralisierung im 350-400 m langen Intervall zu verlängern, während eine Eisenformationseinheit im vorderen Teil des Bohrlochs getestet wurde. Im Intervall von 451-523,5 m durchteufte das Bohrloch sulfidmineralisierte Eisenformationsbrekzien und Kiesel-Karbonat-Brekzienabschnitte der Zone NT am Rand der hängenden Wand des Korridors der Zone NT.

Es wird erwartet, dass dieses Bohrloch die historischen Ressourcen im oberen Abschnitt des Bohrlochs erweitern wird, da die erhaltenen Untersuchungsergebnisse innerhalb des Abschnitts von 247-277,5m drei Abschnitte mit signifikanten zusammengesetzten Untersuchungsergebnissen beinhalten, einschließlich eines langen zusammengesetzten Untersuchungsergebnisses von 1,18 g/t Au über 30,5 m. Im unteren Teil dieses Bohrlochs wurde die Mineralisierung 50-70 m unterhalb der vorherigen Ergebnisse durchschnitten und diese Zone erweitert, wobei 12 Abschnitte mit signifikanten zusammengesetzten Proben erhalten wurden, einschließlich eines langen zusammengesetzten Abschnitts von 451-472 m, der 1,56 g/t Au auf 21,07 m durchschnitten hat.

Das Bohrloch NT20-179 zielte auf den Korridor der Zone NT im nordöstlichen Bereich des Grundstücks ab. Das Bohrloch sollte die zuvor modellierte Mineralisierung von 150-250 m durchschneiden und die Mineralisierung im Abschnitt von 350-400 m erweitern. Der Abschnitt von 436,5-574,23m durchteufte eine Sulfid-Magnetit-Mineralisierung am hängenden Wandrand des NT-Zonenkorridors. In diesem Bohrloch wurden zehn signifikante zusammengesetzte Untersuchungsabschnitte erhalten.

Das Bohrloch NT20-180 sollte den Korridor der Zone NT anvisieren, wiederum entlang der nordöstlichen Grenze des Grundstücks, und es war geplant, die zuvor modellierte Mineralisierung auf einer Länge von 50 bis 100m zu durchschneiden und die Mineralisierung im unteren Teil des Bohrlochs zu erweitern sowie eine 100m breite Lücke zu füllen.

Das Bohrloch flachte schon früh erheblich ab und verlief oberhalb der geplanten Durchschneidungsbereiche. Die Bohrungen wurden bis zum Kontakt der hängenden Wand der NT-Zone fortgesetzt und durchschnitten mehrere 5-10m große Abschnitte mit schwach mineralisierten Kiesel-Karbonat-Brekzien-Einheiten der NT-Zone, die sich mit 2-15m langen Abschnitten aus felsischem Tuffstein abwechseln.

Neue signifikante zusammengesetzte Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Eine vollständige Auflistung der zuvor veröffentlichten signifikanten Ergebnisse des Bohrprogramms 2020 finden Sie in den Pressemitteilungen vom 6. Oktober 2020, 28. Oktober 2020 und 12. Januar 2021.

Frühere Bohrungen auf der Zone NT aus dem Jahr 2013 und früher konzentrierten sich größtenteils auf die Erprobung der Zone, indem sie die Fußwand mit Bohrungen in Richtung Südosten anpeilten, von denen nun bekannt ist, dass sie subparallel zu goldmineralisierten Adern und Strukturen verlaufen, wodurch möglicherweise hochgradige Abschnitte fehlen oder ein Großteil der angepeilten Zone unterschnitten wird. Newman Todd ist ein äußerst aussichtsreiches Ziel, da 41 % der 165 historischen Bohrlöcher Abschnitte mit mehr als 20 g/t Gold über verschiedene Längen aufweisen. Darüber hinaus wurden fast alle Bohrungen in Tiefen von weniger als 400 Metern durchgeführt.

Das Red Lake Camp ist bekannt für hochgradige Goldmineralisierungen in der Tiefe; die Goldmine Red Lake von Evolution Mining reicht derzeit bis in eine Tiefe von mehreren tausend Fuß. Trillium wird weiterhin verschiedene Bohrausrichtungen testen, um ein umfassendes Verständnis der Mineralisierung und der strukturellen Kontrollen zu entwickeln und das Tiefenpotenzial der Zone Newman Todd zu testen. Abbildung 6 unten zeigt die Lage des Projekts Newman Todd sowie seine relative Lage zu den nahegelegenen, ehemals produzierenden Minen innerhalb des Red Lake Camps.

Alle Bohrungen wurden von Paul Barc, PGeo, beaufsichtigt. Die Bohrungen wurden von Rodren Drilling Ltd. aus West St. Paul, Manitoba, durchgeführt. Der Bohrkern wurde protokolliert und in einer sicheren Kernanlage vor Ort beprobt. Die Kernproben des Programms wurden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten; die Hälfte der Kerne wurde zur Analyse an das SGS-Labor in Red Lake (ON), ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, gesendet. Alle Proben wurden mittels standardmäßiger Fire-Assay-AA-Techniken auf Gold analysiert. Proben, die mehr als 10,0 g/t Gold ergaben, wurden mittels standardmäßiger Fire Assay-Gravimetrischer Methoden analysiert. Von etwa 5% der Proben wurden auch Duplikatproben aus dem groben Ausschuss der ursprünglichen Probe gewonnen. Ausgewählte Proben mit Ergebnissen von mehr als einer Unze Gold pro Tonne wurden auch mit einer Standard-Brandprobe mit einem 1 kg-Metallsieb analysiert.

Zertifizierte Goldreferenzstandards und Leerproben werden als Teil des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms (QAQC) von Trillium Gold routinemäßig in den Probenstrom eingefügt, um die Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Bei den hier gemeldeten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt. Bei allen gemeldeten Bohrabschnitten handelt es sich um Bohrkernlängen, die nicht unbedingt den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines. gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com und +1(416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com und+1604-688-9588.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

Im Namen des Vorstandes,

Trillium Gold Mines Inc.

„Russell Starr“

Russell Starr

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Norden Ontarios befasst. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Beteiligungen in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi sowie in sehr aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec erweitert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.