Truist meldet Ergebnisse für das vierte Quartal 2019

Unternehmensgewinn von 702

Millionen US-Dollar, bzw. Gewinn von 0,75 US-Dollar je verwässerter Aktie

Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) gab heute die Ergebnisse für das vierte

Quartal 2019 bekannt. Die von Truist gemeldeten Ergebnisse reflektieren das

Vermächtnis von BB&T vor dem Abschluss der Fusion und die Ergebnisse von BB&T

und SunTrust ab dem Abschlussdatum der Fusion. Der Merger of Equals, der zur

Bildung von Truist führte, wurde am 6. Dezember 2019 abgeschlossen.

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn erreichte 702 Millionen

US-Dollar, ist also um 6,9 Prozent geringer als im vierten Quartal des

vergangenen Jahres, was mit den Kosten im Zusammenhang mit der Fusion

zurückzuführen ist. Der Gewinn je verwässerter Stammaktie belief sich im vierten

Quartal 2019 auf 0,75 US-Dollar und ist somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

um 22,7 Prozent geringer. Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigten eine

annualisierte Rentabilität der durchschnittlichen Aktiva (annualized Return On

average Assets; ROA) von 0,95 Prozent und eine annualisierte Rentabilität des

durchschnittlichen Eigenkapitals für Stammaktionäre (Return On average Common

shareholders– Equity; ROCE) von 7.33 Prozent. Die Rentabilität des

durchschnittlichen materiellen Eigenkapitals für Stammaktionäre (annualized

Return On Tangible Common shareholders– Equity; ROTCE) betrug 12,91 Prozent.

Der den Stammaktionären zurechenbare bereinigte Nettogewinn – ohne Aufwendungen

im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung von 223 Millionen US-Dollar

(176 Millionen US-Dollar nach Steuern), die dem Konzern aufgrund der Fusion

zusätzlich entstandenen inkrementellen Betriebsaufwendungn in Höhe von 101

Millionen US-Dollar (79 Millionen US-Dollar nach Steuern) und Aktienverluste von

116 Millionen US-Dollar (90 Millionen US-Dollar nach Steuern), die teilweise

durch den Verkauf von Wohnraum-Hypothekenkrediten in Höhe von 1 Million

US-Dollar nach Steuern ausgeglichen wurde – belief sich auf 1.0 Milliarden

US-Dollar bzw. 1,12 US-Dollar je verwässerter Aktie. Der bereinigte, verwässerte

Gewinn je Stammaktie war im Vergleich zum dritten Quartal 2019 um 0,05 US-Dollar

höher. Die bereinigten Ergebnisse zeigten eine annualisierte ROA von 1,40

Prozent, eine annualisierte ROCE von 10,84 Prozent und eine ROTCE von 18,60

Prozent.

“Der erfolgreiche Abschluss unserer Fusion war das Ergebnis der harten Arbeit

von Tausenden von Truist-Teamkollegen, und ich bin ihnen wirklich dankbar für

ihre Anstrengungen. Unsere Integrations- und Umsetzungsmaßnahmen sind im Gange

und verlaufen reibungslos. Obwohl das vierte Quartal 2019 eine Reihe von Kosten

beinhaltet, die für den Abschluss der Fusion notwendig sind, ist unsere

grundlegende Leistung stark. Die steuerlich äquivalenten Umsätze für das vierte

Quartal 2019 beliefen sich auf 3,7 Milliarden US-Dollar und der bereinigte

Nettogewinn auf 1,0 Milliarden US-Dollar”, sagte Kelly S. King, Chairman und

Chief Executive Officer von Truist.

“Diesen Monat haben wir weiterhin wichtige Meilensteine erreicht, die Truist für

unsere Kunden und Teamkollegen zum Leben erwecken werden. Wir haben den Zweck,

die Aufgabe und die Werte von Truist mitgeteilt, was von unseren Teamkollegen

positiv aufgenommen wurde. Unser Ziel, bessere Leben und Gemeinschaften zu

inspirieren und aufzubauen, ist der Grund für die Existenz von Truist und der

Ausgangspunkt für jede Entscheidung, die wir treffen werden”, sagte King. “Unser

Ziel ist in unsere visuelle Markenidentität eingebettet, die ebenfalls in diesem

Monat eingeführt wurde. In unserem neuen Monogramm-Logo und den neuen Farben

sind Elemente zu sehen, die das Erbe unserer beiden Unternehmen würdigen und

signalisieren, wie wir eine unverwechselbare Mischung aus Touch und Technologie

liefern werden, um bei unseren Kunden tieferes Vertrauen aufzubauen.”

Finanzielle Eckdaten für das vierte Quartal 2019

– Der verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 US-Dollar.

– Die ROA betrug 0,95 Prozent; die bereinigte ROA betrug 1,40

Prozent.

– Die ROCE betrug 7,33 Prozent; die bereinigte ROCE betrug 10,84

Prozent.

– Die ROTCE betrug 12,91 Prozent; die bereinigte ROTCE betrug 18,60

Prozent.

– Fusionierte Kredite in Höhe von 154,0 Mrd. US-Dollar, nach Abzug

einer Marke von 4,5 Mrd. US-Dollar.

– Fusionierte Einlagen in Höhe von 170,7 Mrd. US-Dollar,

einschließlich einer Marke von 83 Mio. US-Dollar für

Termineinlagen.

– Angenommene langfristige Schulden in Höhe von 19,5 Mrd. US-Dollar,

einschließlich einer Marke von 309 Mio. US-Dollar.

– Verbuchte Kerneinlagen und andere immaterielle Vermögenswerte in

Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar.

– Verkaufte 33,2 Mrd. US-Dollar an niedrig verzinslichen Wertpapieren

zur Verbesserung der Rendite und zur Verringerung des

Prämienabschreibungsrisikos.

– Übertragung von Wertpapieren im Wert von 17,9 Mrd. US-Dollar von

HTM auf AFS als Reaktion auf Änderungen der aufsichtsrechtlichen

Kapitalvorschriften.

– Beibehaltung von mehr als 10 Mrd. US-Dollar an überschüssigen

Reserven für eine stärkere Liquidität und zur Erfüllung der

LCR-Anforderungen unter den neuen Tailoring Rules als Bank der

Kategorie III.

– Kreditengagements in Höhe von 4,2 Mrd. US-Dollar identifiziert, die

zur Verringerung des Kredit- und Zinsrisikos verkauft werden

sollen.

– Die Quote von Gebühren zu Gewinn betrug 38,6 Prozent im Vergleich

mit 42,0 Prozent im vierten Quartal 2018.

– Die Nettozinsmarge erreichte 3,41 Prozent, eine Steigerung um viet

Basispunkte gegenüber dem dritten Quartal 2019.

– Die Kern-Nettozinsmarge erreichte 3,14 Prozent, ein Rückgang um 15

Basispunkte gegenüber dem dritten Quartal 2019.

– Die zinsunabhängigen Aufwendungen beinhalten einen Fusions- und

Restrukturierungsaufwand in Höhe von 223 Mio. US-Dollar und

inkrementelle Betriebsaufwendungen in Zusammenhang mit der Fusion

von 101 Mio. US-Dollar.

– Die GAAP-konforme Effizienzkennzahl betrug 71,0 Prozent im

Vergleich mit 60,7 Prozent im vierten Quartal 2018.

– Die bereinigte Effizienzkennzahl betrug 57,5 Prozent gegenüber 56,5

Prozent im vierten Quartal 2018.

– Notleidende Aktiva machten 0,14 Prozent der Gesamtaktiva aus; das

Verhältnis profitierte von der gepoolten Basis der Bilanzierung von

PCI-Krediten.

– Überfälligkeiten ab 90 Tagen mit weiterhin auflaufenden Zinsen

machten 0,66 Prozent der Investitionskredite aus, eine Steigerung

gegenüber den 0,27 Prozent im vorigen Quartal.

– Ohne staatlich garantierte Kredite und PCI-Kredite machten die

Überfälligkeiten ab 90 Tagen mit weiterhin auflaufenden Zinsen 0,03

Prozent der Investitionskredite aus.

– Die Netto-Ausbuchungen betrugen 0,40 Prozent der durchschnittlichen

Kredite und Pachten, ein Rückgang um einen Basispunkt gegenüber dem

Vorquartal.

– Die Rückstellung für Verluste bei Krediten und Pachten betrug 0,52

Prozent der Investitionskredite; fusionierte Kredite wurden zum

Marktwert ohne anfängliche Rückstellung verbucht.

– Die Deckungsquote bei Risikorückstellungen betrug das 3,41-fache

der für Investitionen gehaltenen notleidenden Kredite und Pachten,

im Vergleich zum 3,52-fachen im vorigen Quartal.

– Die Quote von Tier-1-Stammkapital zu risikogewichteten Aktiva lag

bei 9,4 Prozent.

– Die Tier-1-Risikokapitalquote lag bei 10,8 Prozent.

– Das Gesamtkapital betrug 12,6 Prozent.

– Der Gewinn je verwässerter Stammaktie belief sich auf 0,75

US-Dollar.

– Abgeschlossener Merger of Equals am 6. Dezember 2019

– Restrukturierte Bilanz zur Verbesserung der Kreditqualität und zur

Verbesserung der Liquidität, der Zinssensitivität und der

Kapitalrendite.

– Die steuerlich äquivalenten Umsätze für das vierte Quartal 2019

beliefen sich auf 3,7 Mrd. US-Dollar.

– Die zinsunabhängigen Aufwendungen für das vierte Quartal 2019

beliefen sich auf 2,6 Mrd. US-Dollar.

– Die Qualität der Aktiva ist weiterhin stark; wirtschaftliche und

politische Unsicherheit stellt ein Risiko dar.

– Das Kapitalniveau blieb stark im Vergleich zum regulatorischen

Niveau für kapitalstarke Banken.

Präsentation der Ertragslage und Zusammenfassung der Quartalsergebnisse

Wenn Sie die Telefonkonferenz von Truist für das vierte Quartal 2019 heute um

8.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) mitverfolgen möchten, wählen Sie sich bitte unter

der Telefonnummer 866-519-2796 mit dem Teilnehmercode 892418 ein. Die während

der Konferenz verwendete Präsentation wird auf unserer Website unter

https://ir.truist.com/events-and-presentation bereitgestellt. Aufzeichnungen der

Telefonkonferenz sind 30 Tage lang unter der Telefonnummer 888-203-1112

(Zugangscode 6759252) verfügbar.

Die Präsentation mitsamt einem Anhang zu den nicht GAAP-konform ausgewiesenen

Kennzahlen sowie die Zusammenfassung der Geschäftsergebnisse von Truist für das

vierte Quartal 2019, einschließlich detaillierter Finanzübersichten, sind

erhältlich unter https://ir.truist.com/earnings.

Informationen zu Truist

Truist Financial Corporation ist ein zweckorientiertes

Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich der Inspiration und dem Aufbau

besserer Leben und Gemeinschaften verschrieben hat. Mit 275 Jahren kombinierter

Erfahrung von BB&T und SunTrust bedient Truist etwa 10 Millionen Haushalte mit

einem führenden Marktanteil in vielen wachstumsstarken Märkten des Landes. Das

Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Dienstleistungen an, darunter Privat-,

Klein- und Geschäftsbankengeschäft, Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte,

Gewerbeimmobilien, Firmen- und institutionelle Bankgeschäfte, Versicherungen,

Hypotheken, Zahlungsverkehr, Spezialkredite und Vermögensverwaltung. Mit

Hauptsitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist Truist die

sechstgrößte Geschäftsbank in den USA mit einem Gesamtvermögen von 473

Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2019. Truist Bank ist Mitglied der FDIC.

Mehr erfahren Sie unter Truist.com.

Kapitalquoten und Renditen auf risikogewichtete Aktiva sind vorläufig.

Diese Pressemitteilung enthält Finanzinformationen und Leistungskennzahlen,

deren Ermittlungsmethoden von den allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen (“GAAP”) der Vereinigten Staaten von Amerika

abweichen. Die Geschäftsleitung von Truist zieht diese “nicht-GAAP-konformen”

Kennzahlen zur Analyse der Leistung und operativen Effizienz des Unternehmens

heran. Die Geschäftsleitung vertritt die Auffassung, dass diese

nicht-GAAP-konformen Kennzahlen ein besseres Verständnis der laufenden

Geschäftsaktivitäten vermitteln und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit

früheren Berichtszeiträumen begünstigen. Des Weiteren veranschaulichen sie die

Effekte signifikanter Posten im aktuellen Berichtszeitraum. Das Unternehmen ist

der Auffassung, dass eine aussagekräftige Analyse seiner Finanzergebnisse ein

Verständnis der Faktoren erfordert, die dieser Unternehmensleistung zugrunde

liegen. Die Geschäftsleitung von Truist ist der Meinung, dass diese nicht

GAAP-konformen Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sein könnten. Die

veröffentlichten Kennzahlen sind nicht als Ersatz für GAAP-konform ausgewiesene

Finanzkennzahlen zu verstehen. Ferner sind sie nicht zwangsläufig mit

nicht-GAAP-konformen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Nachstehend

sind die nicht-GAAP-konformen Kennzahlen aufgeführt, die in dieser

Pressemitteilung genutzt werden:

– Die GAAP-konforme Effizienzkennzahl ist eine nicht-GAAP-konforme

Kennzahl, da sie Kursgewinne (-verluste), Abschreibungen auf

immaterielle Vermögenswerte, Fusions- und Restrukturierungsaufwand

sowie bestimmte andere Posten ausschließt. Die Geschäftsleitung von

Truist nutzt diese Kennzahl zur Analyse der Leistung des

Unternehmens. Die Geschäftsleitung von Truist ist der Ansicht, dass

diese Kennzahl ein besseres Verständnis des laufenden Geschäfts und

einen besseren Vergleich der Ergebnisse mit früheren Zeiträumen

ermöglicht, sowie die Auswirkungen hoher Zuwächse und Aufwendungen

veranschaulicht.

– Materielles Eigenkapital und einschlägige Zahlen sind

nicht-GAAP-konforme Kennzahlen, welche die Auswirkungen von

immateriellen Vermögenswerten, gekürzt um Steuerrückstellungen, und

deren jeweilige Amortisierung ausschließen. Diese Kennzahlen sind

nützlich für die konsistente Bewertung des Unternehmensergebnisses,

ob erworben oder intern entwickelt. Die Geschäftsleitung von Truist

nutzt diese Kennzahlen zur Bewertung der Qualität des Kapitals und

der Erträge im Vergleich mit Bilanzrisiken und vertritt den

Standpunkt, dass sie Investoren bei der Analyse des Unternehmens

von Nutzen sein können.

– Die Kern-Nettozinsspanne ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, bei

der die Nettozinsmarge um Auswirkungen des Purchase Accounting

bereinigt wird. Purchase-Accounting-Kennungen und damit verbundene

Abschreibungen für a) von der FDIC beim Erwerb der Colonial Bank

erworbene Wertpapiere und b) Kredite, Einlagen und langfristige

Kredite, die von SunTrust, Susquehanna und National Penn erworben

wurden, wurden ausgeschlossen, um sich den Erträgen zu Sätzen vor

dem Erwerb anzunähern. Die Zinseinnahmen für PCI-Kredite passen den

Zuwachs, abzüglich der Zinsauflösungen, an, was in etwa den vom

Kunden erhaltenen Zinsen entspricht. Die Geschäftsleitung von

Truist vertritt die Auffassung, dass die Korrekturen der Berechnung

der Nettozinsspanne für bestimmte erworbene Aktiva und Passiva den

Investoren nützliche Informationen in Bezug auf die Entwicklung der

ertragbringenden Aktiva von Truist liefern.

– Der bereinigte, verwässerte Gewinn je Aktie ist eine

nicht-GAAP-konforme Kennzahl, da er Fusions- und

Restrukturierungsaufwand sowie bestimmte andere Posten ohne Steuern

ausschließt. Die Geschäftsleitung von Truist nutzt diese Kennzahl

zur Analyse der Leistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von

Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahl ein besseres

Verständnis des laufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich

der Ergebnisse mit früheren Zeiträumen ermöglicht, sowie die

Auswirkungen hoher Erträge und Aufwendungen veranschaulicht.

– Die bereinigte Kennzahl des betrieblichen Fremdkapitals ist eine

nicht-GAAP-konforme Kennzahl, da sie Kursgewinne (-verluste),

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Fusions- und

Restrukturierungsaufwand sowie bestimmte andere Posten ausschließt.

Die Geschäftsleitung von Truist nutzt diese Kennzahl zur Analyse

der Leistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von Truist ist

der Ansicht, dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis des

laufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mit

früheren Zeiträumen ermöglicht, sowie die Auswirkungen hoher

Erträge und Aufwendungen veranschaulicht.

– Die bereinigten Leistungskennzahlen sind nicht-GAAP-konform, da sie

Aufwendungen in Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung,

sowie bestimmte andere Posten und, im Fall der Rentabilität des

durchschnittlichen materiellen Eigenkapitals für Stammaktionäre,

die Amortisierung immaterieller Vermögenswerte ausschließen. Die

Geschäftsleitung von Truist nutzt diese Kennzahlen zur Analyse der

Leistung des Unternehmens. Die Geschäftsleitung von Truist ist der

Ansicht, dass diese Kennzahlen ein besseres Verständnis des

laufenden Geschäfts und einen besseren Vergleich der Ergebnisse mit

früheren Zeiträumen ermöglichen, sowie die Auswirkungen hoher

Erträge und Aufwendungen veranschaulichen.

Eine Abstimmung dieser nicht-GAAP-konformen Kennzahlen mit direkt vergleichbaren

GAAP-Kennzahlen ist im Anhang zur Präsentation der Ertragslage des vierten

Quartals 2019 von Truist zu finden, die unter https://ir.truist.com/earnings

eingesehen werden kann.

Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf die Finanzlage,

die Geschäftsergebnisse, Geschäftsplänen und die zukünftige Entwicklung von

Truist. Wörter und Ausdrücke wie “erwarten”, “glauben”, “schätzen”, “bewerten”,

“beabsichtigen”, “voraussagen”, “planen”, “prognostizieren”, “können”, “werden”,

“sollen”, “würden”, “dürfen” und ähnliche Ausdrücke sind Indikatoren für solche

zukunftsgerichteten Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten, sondern

stellen die Erwartungen und Annahmen des Managements bezüglich der

geschäftlichen Tätigkeit von Truist, der Wirtschaft und weiterer künftiger

Bedingungen dar. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Unsicherheiten, Risiken

und Veränderungen der Umstände, die schwierig vorherzusagen sind. Von daher

können Truists tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Zusicherung,

dass eine Liste der Risiken, Unsicherheiten und Risikofaktoren vollständig ist.

Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse

wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden, sind – neben den Risiken und Unsicherheiten, die unter Punkt

1A (Risikofaktoren) in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31.

Dezember 2018 endende Geschäftsjahr und in allen folgenden Einreichungen von

Truist bei der Securities and Exchange Commission angegeben sind – folgende:

– Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fusion von BB&T

und SunTrust, einschließlich der Fähigkeit, die Unternehmen

erfolgreich zu integrieren oder die erwarteten Vorteile der Fusion

zu realisieren;

– Ausgaben im Zusammenhang mit der Fusion und Integration von BB&T

und SunTrust;

– Einlagenschwund, Kundenverluste oder Einnahmeverluste nach

abgeschlossenen Fusionen oder Übernahmen können größer als erwartet

ausfallen;

– Änderungen im Zinsumfeld, einschließlich der Einstellung von LIBOR

als Referenzzinssatz, die sich nachteilig auf die Einnahmen und

Ausgaben von Truist, den Wert von Vermögenswerten und

Verbindlichkeiten sowie die Verfügbarkeit und die Kosten von

Kapital, Cashflows und Liquidität auswirken könnten;

– die Volatilität der Einnahmen aus der Hypothekenproduktion und

-bedienung sowie die Änderungen der Buchwerte der von Truist

bedienten Vermögenswerte und der zum Verkauf gehaltenen Hypotheken

aufgrund von Änderungen der Zinssätze;

– die Fähigkeit des Managements, das Kreditrisiko effektiv zu

verwalten;

– die Unfähigkeit, Zugang zu kurzfristiger Finanzierung oder

Liquidität zu erhalten; =

– Verlust von Kundeneinlagen, was die Finanzierungskosten von Truist

erhöhen könnte;

– Änderungen der Kreditwürdigkeit von Truist, was die

Finanzierungskosten erhöhen oder den Zugang zu den Kapitalmärkten

einschränken könnte;

– zusätzliche Kapital- und Liquiditätsanforderungen, die sich aus der

Fusion von BB&T und SunTrust ergeben;

– regulatorische Angelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten oder andere

rechtliche Maßnahmen, die unter anderem Kosten, Bußgelder, Strafen,

Einschränkungen der Geschäftstätigkeit von Truist, Rufschädigung

oder andere nachteilige Folgen nach sich ziehen können;

– Risiken im Zusammenhang mit der Entstehung und dem Verkauf von

Hypotheken, einschließlich Rückkauf- und Entschädigungsforderungen

von Käufern im Zusammenhang mit Zusicherungen und Garantien für

verkaufte Kredite, was zu einer Erhöhung der Verluste bei

Kreditrückkäufen führen könnte;

– die Nichteinhaltung strategischer oder operativer Pläne,

einschließlich der Fähigkeit, Fusionen und Übernahmen erfolgreich

abzuschließen und/oder zu integrieren;

– Risiken im Zusammenhang mit Truists Rolle als Forderungsverwalter

von Darlehen, einschließlich einer Erhöhung des Umfangs oder der

Kosten der Dienstleistungen, die Truist ohne eine entsprechende

Erhöhung der Abwicklungsgebühr von Truist erbringen muss, oder eine

Verletzung der Verpflichtungen von Truist als Forderungsverwalter;

=

– negative öffentliche Meinung, die dem Ruf von Truist schaden

könnte;

– eine verstärkte Kontrolle der Konsumenten-Verkaufspraktiken, der

Schulungspraktiken, der Gestaltung von Anreizvergütungen und der

Unternehmensführung von Truist;

– Wettbewerb durch neue oder bestehende Wettbewerber, einschließlich

verstärkter Konkurrenz durch Produkte und Dienstleistungen, die von

Finanztechnologieunternehmen, die keine Banken sind, angeboten

werden, können Truists Kundenstamm reduzieren, Truist dazu

veranlassen, die Preise für seine Produkte und Dienstleistungen zu

senken, um seinen Marktanteil zu erhalten, oder sich anderweitig

nachteilig auf Truists Geschäfte oder Betriebsergebnisse auswirken;

– Truists Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen als Reaktion

auf Branchentrends oder technologische Entwicklungen einzuführen,

die eine Marktakzeptanz und behördliche Genehmigung erreichen; =

– der Erfolg von Truist hängt von den Fachkenntnissen des

Schlüsselpersonals ab, und wenn diese Personen ohne wirksame

Neubesetzungen ausscheiden oder ihre Rolle ändern, was sich noch

verstärken könnte, wenn Truist die Integration der

Geschäftsführungsteams von BB&T und SunTrust fortsetzt, oder wenn

wir nicht in der Lage sind, qualifiziertes Personal einzustellen

und zu behalten, könnten sich die Betriebs- und

Integrationsaktivitäten von Truist nachteilig auswirken;

– Änderungen in der Gesetzgebung, den Vorschriften oder der

Bilanzierung können sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeiten

auswirken, die Truist ausübt; =

– sich entwickelnde regulatorische Standards, auch in Bezug auf

Kapital und Liquidität, und die Ergebnisse der regulatorischen

Prüfungen können sich nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage

von Truist auswirken;

– Bilanzierungsrichtlinien und -prozesse erfordern von der

Geschäftsführung Schätzungen über Angelegenheiten, die unsicher

sind;

– die allgemeine Wirtschafts- oder Geschäftslage, entweder auf

nationaler oder regionaler Ebene, kann ungünstiger sein als

erwartet, was unter anderem zu einem langsameren Einlagen- oder

Vermögenswachstum, einer Verschlechterung der Kreditqualität oder

einer geringeren Nachfrage nach Krediten, Versicherungen oder

anderen Dienstleistungen führen kann;

– Risikomanagementmaßnahmen und Management-Überwachungsfunktionen

können Risiken unter Umständen nicht angemessen erkennen oder

auffangen;

– eine ungünstige Beilegung von Rechtsstreitigkeiten oder anderen

Ansprüchen oder behördlichen oder anderen staatlichen

Untersuchungen oder Ermittlungen könnten zu negativer Publicity,

Protesten, Geldbußen, Strafen, Einschränkungen der

Geschäftstätigkeit oder der Fähigkeit von Truist zur

Geschäftsausweitung oder anderen negativen Folgen führen, was alles

zu einem Reputationsschaden führen und sich negativ auf die

Finanzlage und das Betriebsergebnis von Truist auswirken könnte;

– Konkurrenten von Truist haben möglicherweise mehr Finanzressourcen

zur Verfügung oder entwickeln Produkte, die ihnen im Vergleich zu

Truist einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, und unterliegen

eventuell anderen behördlichen Normen als Truist;

– wenn es Truist nicht gelingt, seine Wettbewerbsposition in Bezug

auf Technologie zu erhalten oder zu verbessern, sei es, weil es die

Kundenerwartungen nicht vorhersehen kann, sei es, weil seine

technologischen Entwicklungen nicht wie gewünscht funktionieren

oder nicht rechtzeitig eingeführt werden, oder aus anderen Gründen,

kann Truist Marktanteile verlieren oder zusätzliche Kosten

verursachen;

– Betrug oder Fehlverhalten durch interne oder externe Parteien, die

Truist möglicherweise nicht verhindern, aufdecken oder abschwächen

kann;

– Betriebs- oder Kommunikationssysteme, einschließlich Systeme, die

von Anbietern oder anderen externen Parteien verwendet werden,

können ausfallen oder Gegenstand einer Verletzung oder eines

Cyber-Angriffs sein, die, wenn sie erfolgreich sind, die Finanzlage

und das Betriebsergebnis von Truist nachteilig beeinflussen

könnten;

– Sicherheitsrisiken, einschließlich Denial-of-Service-Angriffe,

Hacking, Social-Engineering-Angriffe, die auf Truists Mitarbeiter

und Kunden abzielen, Eindringen von Malware oder Versuche der

Datenkorruption sowie Identitätsdiebstahl könnten zur Offenlegung

vertraulicher Informationen führen, Truists Geschäft oder seinen

Ruf beeinträchtigen oder ein erhebliches rechtliches oder

finanzielles Risiko darstellen;

– Naturkatastrophen oder andere Katastrophen, darunter

Terroranschläge, könnten sich nachteilig auf Truist auswirken und

die Geschäftstätigkeit von Truist oder die Fähigkeit oder

Bereitschaft von Kunden, Zugang zu den Produkten und

Dienstleistungen von Truist zu erhalten, erheblich

beeinträchtigen;

– größere Systemausfälle, die durch den Ausfall kritischer interner

Systeme oder kritischer Dienstleistungen Dritter verursacht werden,

könnten die Finanz- und Ertragslage von Truist negativ

beeinflussen;

– Bilanzierungsrichtlinien und -prozesse erfordern von der

Geschäftsführung Schätzungen über Angelegenheiten, die unsicher

sind;

– schlechte Marktwerte für die Aktien von Truist und ungünstige

wirtschaftliche Bedingungen, die über einen bestimmten Zeitraum

anhalten, könnten es erforderlich machen, dass wir den gesamten

oder einen Teil von Truists Firmenwert abschreiben; und

– neue Steuerrichtlinien oder Unterschiede in der Auslegung von

Steuergesetzen und -bestimmungen.

Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu verlassen, da sie nur die Sicht zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung widerspiegeln. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen

übernimmt Truist keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren.

