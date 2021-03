Übernahme-Fieber im Goldsektor

Das Übernahmefieber im Gold Sektor gasiert wieder! Hier kann richtig Geld verdient werden! In Kanada´s ?Red Lake District? sorgt ein 342 Mio. Dollar schweres Übernahmeangebot für mächtig Wirbel! Ist unser TOP-FAVORIT der Nächste??

Das Übernahme-Karussell dreht sich immer schneller!

Nächste Übernahme im ?Red Lake? ist in Arbeit!

Kommt jetzt diese Aktie ins Fadenkreuz der Australier?

Schon mehrfach haben wir über Kanada´s ?Red Lake?-Bezirk berichtet, und immer wieder angeführt das es sich dabei um eine der angesagtesten Bergbauregionen der Welt handelt.

Zudem hielten wir damals nicht damit hinterm Berg, dass wir schon bald wieder mit Übernahmen im Goldsektor und im ?Red Lake?-Gebiet rechnen. Und wir haben recht behalten, wie die aktuelle Übernahme dort beweist.

Wie gestern über die Ticker lief, legte der australische Gold-Gigant Evolution Mining ein Übernahmeangebot für Battle North Gold (vormals Rubicon Metals) für 2,65 CAD je Aktie in Cash vor, was nicht nur einen Aufschlag auf den Battle North Aktienkurs von rund 46 % gegenüber dem Schlusskurs am Freitag bedeutet, sondern ebenso einem Transaktionsvolumen von 343 Mio. CAD entspricht!

In diesem Übernahmezusammenhang erinnern wir uns noch einmal an den November 2019 zurück, als Evolution Mining die ?Red Lake?-Mine für sich entdeckt hatte, und kurzerhand von Newmont Mining für rund 374 Mio. CAD übernahm! Die ?Red Lake?-Mine steuert derzeit rund 4 % der Unternehmenseinnahmen bei, und soll scheinbar aufgrund der möglichen Synergien mit dem ?Batemnan?-Projekt vergrößert und noch profitabler gemacht werden.

Unserer Meinung nach wird es nicht nur bei dieser Übernahme im Sektor und ?Red Lake?-Gebiet bleiben. Denn gleich mehrere Gründe sprechen für deutlich mehr ?M+A?-Aktivitäten in der Zukunft!

Zum einen ist der Markt für Akquisitionen derzeit noch sehr günstig, und zum anderen müssen die Großkonzerne wie Newmont, Barrick Gold, Evolution Mining etc. ihre Reserven schnell wieder auffüllen, bevor diese ganz zuneige gehen!

Aufgrund der von ihren Tiefs deutlich erholten Rohstoffpreise und den Kostensenkungen innerhalb der Betriebe sind die ?Big Boys? finanziell wieder in sehr guter Verfassung, um kurzfristig und schnell Zukäufe tätigen zu können! Dies geschieht natürlich vorrangig in exponierten Lagen, wie z.B. in Kanadas ?Red Lake?-Gebiet!

Deshalb sind für smarte Investoren Goldminen-Aktien in bester Lage die erste Wahl!

Edelmetall-Minenaktien werden schon bald der ?Mega-Turbo fürs Depot?! Sie sind die einzige Anlageklasse, die nach der starken Korrektur im letzten Jahr noch nicht explodiert ist! Gold und Silber drehen gerade nach oben und werden die Minen schon sehr bald zu einem extrem lukrativen Investment machen.

Diese heftige Korrektur hat das ?scheinbar unmögliche möglich gemacht?, da das Gros der Aktien jetzt sogar noch günstiger bewertet ist als im März 2020 am Ende des ?Corona-Crashs?!

Als ein solch extrem günstiger Wert präsentiert sich in unserer Bewertungsmatrix Trillium Gold Mines, ein ?Red Lake?-Unternehmen, das permanent gute Nachrichten liefert und dennoch jüngst herbe Kursverluste hinnehmen musste!

Aber nun wird es unserer Meinung nach ernst im Gebiet, weshalb eine ?Bewertungs-Aufholjagd? gerade startet, da auch dieses Unternehmen bestimmt schon in das Blickfeld eines potenziellen Übernehmers geraten ist! Mit jeder weiteren Erfolgsmeldung von Trillium Gold wird der schon jetzt große ?Fußabdruck? im Gebiet nun immer deutlicher sichtbar! Nicht nur für uns!

WKN: A2P64R / TSX-V: TGM

Unser kanadischer TOP-Pick Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM), ein wachstumsorientiertes Edelmetallexplorationsunternehmen mit Projekt-Schwerpunkt auf dem amerikanischen Kontinent, glänzte zuletzt immer wieder mit zahlreichen Akquisitionen, die das Unternehmen bereits zum größten Landbesitzer im vielversprechenden ?Red Lake?-Bergbaukomplex im Norden Ontarios, Kanada, gemacht hat, und durch hervorragende Bohrergebnisse mit schon mehrfach sichtbarem Gold!

Mit einem sensationellen Projektportfolio, das sich über mehr als 45.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt, in direkter Lage zu hochgradigen Minen bzw. Weltklasse-Entdeckungen wie das nur 15 km entfernte ?Dixie?-Projekt von Great Bear Resources, ist Trillium schon hervorragend aufgestellt!

Bezogen auf die eigentliche Explorationsfläche sind diese Projekte sogar deutlich größer als das ?nur? 9.140 Hektar große ?Dixie?-Projekt. Die Hoffnung ist natürlich groß, dass auf Trilliums Grundstücken ähnliche Bohrergebnisse erzielt werden wie die z.B. 4,69 g/t Gold über 101,5 Meter, inklusive 5,25 Meter mit 41,25 g/t Gold, auf dem ?Dixie?-Projekt.

Aufgrund der immer besser verständlichen Geologie trauen wir Trillium Gold noch massives Findungspotenzial und somit auch extrem hohes Kurspotenzial zu!

Der weltbekannte ?Red Lake District? ist einer der besten Goldabbaugebiete der Welt und beherbergt unter anderem die bekannte Weltklasse-Mine ?Red Lake? von Evolution Mining. Diese produziert bereits seit 75 Jahren Gold mit durchschnittlichen Graden von rund 15 Gramm je Tonne. Insgesamt beherbergt dieser Distrikt einige der reichsten Goldvorkommen der Welt.

Und genau in diesem hervorragend erschlossenen Bergbaugebiet kontrolliert Trillium Gold Mines einige sehr vielversprechende Projekte, von denen in Summe schon mehr als 60.000 Bohrmeter historisches Datenmaterial zur Verfügung steht.

Das derzeitige ?Flaggschiff?-Projekt des Unternehmens ist ?Newman Todd?, das 13 patentierte und 19 nicht patentierte Ansprüche mit einer Gesamtfläche von 1.908 Hektar vereint. Die ausgesprochen gute Lage mit nur 25 km Entfernung zur Stadt Red Lake und Evolution´s ?Campbell Red Lake?-Mine ist ein weiteres Projekt-Highlight.

Ähnlich wie die nahegelegenen Entdeckungen von Great Bear und Evolution beherbergt dieses Projekt eine weitläufige Goldmineralisierung. Diese wurde allerdings in der Vergangenheit nur sporadisch untersucht. Dabei wurden in den insgesamt 109 Bohrlöchern innerhalb der ?Newman Todd Structure? (?NTS?) auf einer Streichlänge von 1,8 km in 41 % der Bohrproben ein Durchschnittsgehalt von mehr als 10 Gramm Gold je Tonne Gestein gefunden!

Und das bei ?Oberflächenbohrungen? bis in eine maximale Tiefe von nur 400 m. In einem historischen Bohrloch, das tiefer gebohrt wurde, fand man in 750 m zusätzliches Gold in Quarz, was darauf hindeutet, dass dieses Projekt auch noch massives Tiefenpotenzial besitzt.

Auch die letzten Explorationsprogramme aus den Jahren 2011 und 2012 der Vorgängergesellschaft Confederation Minerals Ltd. lieferten mit z.B. 681 g/t Gold über 0,5 m und 7,43 g/t Gold über 10 m hervorragende Ergebnisse!!

Die in der Vergangenheit durchgeführten Bohrprogramme sowie die jüngsten Ergebnisse des Sommerprogramms 2020 haben somit auf dem Grundstück nicht nur 20 hochgradige Goldzonen identifiziert, sondern auch bestätigt, dass die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin noch offen ist.

Zu den bisherigen Highlights zählen neben dem sichtbaren Gold in mehreren Bohrkernen, auch extrem hochgradige Bohrproben mit:

9,09 g/t Au über 3,30 m ab einer Tiefe von 176,30 m,

8,63 g/t Au über 6,55 m ab einer Tiefe von 311,15 m,

15,41 g/t Au über eine längere Strecke von 7,05 m,

16,1 g/t Au über 3,9 m 124,66 g/t Au über 0,24 m und

49,56 g/t Au über 0,3 m.

Auch zuletzt wieder TOP-NEWS!

Neue Bohrziele und aussagekräftiges Blockmodell erstellt!

Wenn Modellierung auf Mineralisierung trifft, verheißt das in der Regel etwas Gutes oder im Falle von Trillium Gold Mines ?Newman Todd?-Projekt sogar noch mehr, nämlich die noch genauere Definition hochgradiger Ziele und damit einhergehend, die Erweiterung und Aufwertung der Mineralisierung! (Link zur Unternehmensmeldung)

Nachdem man dank eines neuen detaillierten Modells nun erkannt hat, dass die in den Aufschlüssen von ?Newman Todd? und ?Rivard? beobachteten Strukturen und hochgradigen Quarzgängen einen Einfluss haben und gepaart mit dem Wissen um die Korrelation dieser Strukturen mit hochgradigen Abschnitten, wurden jetzt die Arbeiten an einer Reihe von Bohrlöchern aufgenommen. DAS ZIEL: hochgradige Strukturen und damit verbundene hochgradige Quarzgänge definieren! Damit könnte dann auch die Gold-Ressource massiv ansteigen, wovon der Markt noch gar nicht ahnt!

Goldige Korrelation!

Die Modellierung von zahlreichen in ost-westlicher Richtung verlaufenden Strukturen auf Basis erster Kartierungen auf dem Projektgebiet ?Rivard? und mithilfe von Satellitenbildern reihen sich weitere hochgradige Goldabschnitte ein. Mit diesen hoch erfreulichen Ergebnissen im Gepäck konnte eine Reihe diskreter hochgradiger Ziele festgemacht werden, die nun nur noch einigen Orientierungs- und Kontinuitätstest unterzogen werden müssen.

Die gezielten Bohrungen kurzer Löcher abseits der historischen Bohrungen nimmt Trillium als Startschuss zum Anpeilen und Definieren hochgradiger Zonen und zudem auch zur Erschließung vieler weitere hochgradiger Abschnitte entlang der über 2 km langen und bis zu 200 m breiten ?Newman Todd?-Zone im ?Red Lake Gold Camp?.

Zudem gab Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) noch bekannt, dass man unter Verwendung der jüngsten Bohrungen, die bis Anfang 2021 durchgeführt wurden, ein neues Explorationsblockmodell erstellt hat (Link zur Unternehmensmeldung).

Dieses neue und deutlich aussagekräftigere Blockmodell, das als Leitfaden für zukünftige Bohrungen auf dem unternehmenseigenen ?Newman Todd?-Projekt dienen wird weist großes Potenzial auf, die bekannte hochgradige Mineralisierung innerhalb der ?Newman Todd?-Zone zu erweitern sowie die Goldmenge und den Goldgehalt deutlich zu erhöhen.

Um dies genauer zu erkunden werden auch weiterhin noch Bohrungen auf ?Newman Todd? durchgeführt, um die bekannten Ausmaße der Mineralisierung zu erweitern und die noch nicht erprobten Bereiche der ?Newman Todd?-Zone aufzufüllen.

Die zuvor als chaotische Massivbrekzie charakterisierte Geologie konnte dank des neuen Explorationsblockmodells deutlich besser strukturiert werden, was auch Rückschlüsse auf noch viel mehr Potenzial der Liegenschaft schlussfolgern lässt. Dies soll durch eine Aktualisierung der Ressource bewiesen werden.

Das Unternehmen geht aufgrund der Daten aus den neuesten 6.087 Bohrmetern in 16 Bohrlöchern davon aus, dass die ?Newman Todd?-Zone das Potenzial hat, deutlich mehr Gold zu enthalten, als im technischen Bericht für das ?Newman Todd?-Projekt im Jahr 2015 von Confederation Minerals Ltd. gemeldet wurde.

Liebe Leserinnen und Leser, bei einem solchen anhaltend guten Nachrichtenfluss muss man einfach bei Aktien wie Trillium Gold Mines in derzeitigen Korrekturphasen, den Finger am ?Kaufabzug? haben! Im günstigen Einkauf liegt Ihr Gewinn!!!

Trillium Gold Mines im Schnellcheck

Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) besitzt 100 % am hochgradigen ?Newman Todd?-Projekt und 80 % am nicht minder hochgradigen ?Gold Centre?-Projekt.

Zudem hat das Unternehmen noch vier weitere Liegenschaften im ?Red Lake?-Distrikt. Diese Werte werden gerade einmal mit aktuell rund 42,7 Mio. CAD bewertet. Eine geradezu lächerliche Bewertung!!!

Mit rund 8 Mio. CAD gut finanziert! Genehmigungen und Bohrprogramme sorgen für stetigen Nachrichtenfluss!

Great Bear als Blaupause für Trillium Gold Mines! In den vergangenen annähernd drei Jahren ist die Aktie vom Projektnachbar Great Bear um fast 6.800 % gestiegen. In diesem Bann sind auch andere Unternehmen im ?Red Lake?-Distrikt, wie z.B. BTU Metals, Red Lake Gold oder Golden Goliath mehrere hundert Prozent gestiegen. Die noch junge Trillium Gold Mines fliegt noch unter dem Radar der Investoren! Das sollten allerdings weitere Bohrergebnisse und Akquisitionen schnell ändern können!

Latente Übernahmefantasie! Gut möglich, dass andere Unternehmen im Gebiet schon ein Auge auf Trillium geworfen haben, und eine Übernahme ins Kalkül ziehen. Sollte sich jedoch zuvor einer der großen Minenbetreiber auf Great Bear Resources einschießen, würde vermutlich die gesamte ?Red Lake?-Region regelrecht explodieren!

Mit dem neuesten Übernahmeangebot werden auch andere Konzerne in dieser Region tätig werden müssen, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen! Jetzt kann alles auf einmal ganz schnell gehen!

Fazit: Die Zeit für stark steigende Kurse ist gekommen

Der Rohdiamant Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) wird nun unter der Leitung des top Managements geschliffen. Und daraus wird ein ganz besonderes Exemplar!

In dem vergangenen transformativen Jahr konnte sich Trillium Gold Mines durch abgeschlossene Projektakquisitionen, die Aufnahme von frischem Kapital in Höhe von 13 Mio. CAD über eine Privatplatzierung, den erfolgreichen Abschluss der ?Phase-1?-Bohrungen auf dem ?Newman Todd?-Projekt, den Wechsel auf dem CEO-Stuhl und durch die Durchführung von drei Überflugvermessungen auf seinen Projekten extrem weiterentwickeln. Auch für 2021 erwarten wir dank der aggressiven Explorations- und Akquisitionspolitik weiterhin einen starken Newsflow, der positiven Einfluss auf den Aktienkurs nehmen sollte.

Deutlich zu niedrige Bewertung, wie dieser Vergleich zeigt!

Während der Projekt-Nachbar Great Bear Resources mit fast 800 Mio. CAD an der Börse bewertet wird, kommt Trillium gerade einmal auf eine Bewertung von rund 36,5 Mio. CAD. Zieht man davon noch die Barmittel von ca. 8 Millionen CAD ab, kommt man auf eine Bewertung von gerade einmal ca. 28,5 Millionen CAD.

Das ist unserer Meinung nach definitiv viel zu wenig, für diese qualitativ hochwertigen Projekte in bester Jurisdiktion und Lage! Diese Bewertungslücke muss sich schließen und wird das auch bald tun!

Nach allem, was wir bisher über Trillium Gold Mines (WKN: A2P64R / TSX-V: TGM) in Erfahrung bringen konnten, steht für uns fest, diese Aktie wird eine Gewinneraktie im Jahr 2021 werden!!! Und durch die erneute Übernahme im Gebiet wird die noch unbekannte Trillium Gold Mines auch für andere Marktteilnehmer immer sichtbarer.

Die jüngste und heftige Korrektur scheint abgearbeitet und die Trendumkehr zu wieder steigenden Kursen eingeleitet zu sein. Somit könnte eine explosive Kursentwicklung schon unmittelbar bevorstehen!

Das heißt also, wer schon Aktien von Trillium Gold besitzt, der sollte noch welche zukaufen, um seinen Einstiegskurs zu reduzieren! Neuinvestoren kommen bei den derzeitigen Kursen ohnehin voll und ganz auf ihre Kosten. Denn eins ist klar, die jüngsten Kursabschläge haben absolut NICHTS! mit der unternehmerischen Entwicklung zu tun, sondern waren rein der bescheidenen Marktlage geschuldet! Also Vollgas voraus, bei Trillium Gold Mines!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 15. März 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Trillium Gold Mines, Wallstreet Online

