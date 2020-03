Unsere Zukunft

Erstellt von Redaktion Allgemein

Viele fragen sich, wann wieder Normalität einkehrt, im persönlichen Bereich ebenso wie in der Wirtschaft und auch bei den Aktienmärkten.

Die Welt steht vor einer Neuordnung, so jedenfalls ein Zukunftsforscher. ?Tiefenkrisen? so wie die jetzige weltweite Viruskrise, nennen Zukunftsforscher solch historische Momente wie sie gerade stattfinden. Ein Blick aus der Zukunft auf das heute könnte dann so aussehen: Es ist September. Die Krise ist vorbei, Menschen sitzen in Straßencafés. Die erzeugte Distanz wird eine neue Nähe erzeugen. Tele- und Videokonferenzen sowie Arbeiten im Homeoffice werden zunehmen. Die Wirtschaft wird zwischenzeitlich sehr schrumpfen, aber nicht zusammenbrechen.

Der entscheidende Faktor in der Krise werden die veränderten sozialen Verhaltensformen sein, Solidarität und Zusammenhalt. Die Angstüberwindung hat funktioniert, ähnlich wie nach einem gefürchteten Besuch beim Zahnarzt. Auch die Wirtschaft wird sich wieder erholen oder sich in einigen Bereichen neu erfinden. Anleger, die ohne Panik die Krise ausgesessen haben oder sogar günstig Werte eingekauft haben, werden Gewinn aus der Pandemie ziehen.

Gesellschaften aus dem Edelmetallbereich, die vor und nach Corona eine gute Anlagemöglichkeit darstellen, sind beispielsweise Osisko Gold Royalties oder MAG Silver.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-ueberblick-der-erreichten-ziele-in-2019/ – ist ein erfolgreiches, Dividenden zahlendes Unternehmen mit mehr als 135 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen. Im vierten Quartal 2019 wurden in diesem Bereich Rekordeinnahmen erzielt.

MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/mag-silver-update-zum-minenbau-auf-juanicipio-alles-nach-plan/ – besitzt 44 Prozent an der Juanicipio-Silberliegenschaft in Mexiko. Partner ist Fresnillo. Die Infrastruktur der Mine wird bereits aufgebaut. Entwicklung und Konstruktion der Mine werden in diesem Jahr vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

