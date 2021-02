Unsicherheiten auch im Jahr 2021

Die ersehnten Impfungen gegen Covid-19 gehen nur langsam voran und mutierte Viren sorgen zusätzlich für Verunsicherung.

Der Weg der Erholung der Wirtschaft könnte also noch Stolpersteine bereithalten. Die größte je gesehene steuerliche und geldpolitische Reaktion soll den Wirtschaftsschock abfedern. Eine erhöhte Inflation in den kommenden Jahren droht. Die hohe Staatsverschuldung wird wohl den jüngeren Teil der Bevölkerung treffen. Spurlos an uns vorbeigehen werden die immensen Schulden nicht. Da drohen soziale Unruhen.

Da bietet Gold Schutz gegen geopolitische Risiken. Dass die niedrigen Leitzinsen vermutlich bis mindestens 2023 eingefroren bleiben werden ? denn gingen die Zinsen nach oben, dann werden Schulden teurer – bleibt also für Sparer ein Problem. Wird das Papiergeld doch immer weniger wert. Dazu kommt noch, dass die Energiepreise steigen. Die großen Preisrückgänge, die wir im letzten Jahr gesehen haben, gehören heute der Vergangenheit an.

Da könnte man von schlechten Aussichten für uns alle sprechen. Doch es gibt Abhilfe, nämlich Goldinvestments. Dass diese Sicherheit bieten, hat sich inzwischen in immer mehr Köpfen festgesetzt. Dass dies stimmt, zeigt ein Blick in die Geschichte des Goldpreises. Kommt dann noch, wie viele erwarten, ein im internationalen Vergleich schwacher US-Dollar hinzu, sollte einem neuen Hoch beim Goldpreis nichts im Weg stehen.

Da sollten auch Goldaktien nicht im Portfolio fehlen, wie etwa Caledonia Mining oder Revival Gold.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=f2GjpTKLTvc – produziert seit Jahren mit Beteiligung einheimischer Investoren Gold in Simbabwe. Für 2021 wird eine Produktion von bis zu 67.000 Unzen erwartet.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=tXYsvFQ4B1M – produziert noch nicht, aber das Beartack-Arnett-Creek-Goldprojekt in Idaho soll gemäß einer Vormachbarkeitsstudie jährlich rund 72.000 Unzen Gold produzieren bei vergleichsweise niedrigen Kosten.

