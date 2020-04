Unternehmensanteile werden weiterhin dankend angenommen

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Trotz der jüngsten Unsicherheiten und Volatilität an den Aktienmärkten ist das Interesse an Unternehmensbeteiligungen ungebrochen hoch. Das demonstrieren unter anderem die jüngsten Finanzierungsmaßnahmen von Osisko Gold Royalties und Skeena Resources eindrucksvoll. Wie der kanadische Förderzinsverwerter mitteilte, hat man eine Vereinbarung über eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe rund 85 Mio. CAD abgeschlossen. Dazu sollen 7.727.273 Stammaktien zum Preis von 11,- CAD pro Aktie an den altbekannten Investor Investissement Québec begeben werden.

Investissement Québec ist bei Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX: OR) quasi Investor der ersten Stunde und hält nach Abschluss dieser Privatplatzierung einen Anteil von 5,04 % aller im Umlauf befindlichen Aktien. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen der üblichen viermonatigen Haltefrist, die mit dem Abschlussdatum beginnt.

Der CEO und Vorstandsvorsitzende Sean Rosen sagte: „Dieses in diesen außergewöhnlich volatilen Zeiten durchgeführte Investment ist ein großer Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell. Investissement Québec ist seit Gründung der Osisko-Gruppe ein sehr verlässlicher Partner.“

Das Management und der Vorstand von Osisko Gold Royalties – https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-corporate-update-with-new-president-sandeep-singh/ – wollen aufgrund der COVID-19-Verwerfungen durch diese Finanzierung die Bilanz stärken, um noch besser positioniert zu sein für eine eventuell auftretende Volatilität. Zudem bietet die Privatplatzierung auch zusätzliche Flexibilität für den Erwerb neuer Lizenzgebühren und -streams.

Im Hause Osisko Gold Royalties ist man sehr optimistisch, dass sich die Anzahl und die Qualität möglicher Tantiemen- und Streaming-Transaktionen erheblich verbessern werden.

Zudem gab Osisko Gold Royalties die Berufung von Herrn Baird in den Vorstand bekannt. Kein geringerer als der frühere vier Jahre amtierende Außenminister, mehrfach ausgezeichnete Abgeordnete und zehn Jahre langes Mitglied des Provinzparlaments in Ontario als Energieminister und Minister für Gemeinschafts- und Sozialdienste trat dem Osisko Board bei. Neben seiner Position als Boardmitglied bei Osisko ist Herr Baird noch Direktor bei Canadian Pacific, Canadian Forest Products, FWD Group, PineBridge Investments und als Berater von Hatch, Barrick Gold, Bennett Jones LLP und der Eurasia Group tätig.

Sean Roosen, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer von Osisko Gold Royalties freut sich sehr über den Neuzugang und sagte, dass die bisherigen Gespräche über globale Angelegenheiten sehr lehrreich gewesen seien. Sein weitreichendes Fachwissen sei ideal für Osisko, weshalb er gut ins Team passe und eine ideale Ergänzung für den Vorstand sei, und gleichermaßen sehr hohen Nutzen für die Aktionäre liefere.

Zwei Mal 15 Mio. für Skeena Resources

Eine ebenfalls nicht unerhebliche Finanzierung in Höhe von 15 Mio. CAD führte Skeena Resources (ISIN: CA83056P8064 / TSX-V: SKE) durch. Dafür emittierte das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-buying-option-from-barrick-gold-until-end-of-2020/ – 13.000.000 steuerbegünstigte ‚BC-Superflow-Through‘-Aktien zum Preis von 1,155 CAD pro Aktie.

Aufgrund der starken Nachfrage außerhalb British-Columbias hat Skeena das Angebot auf 30 CAD Mio. erhöht und eine nationale ‚Flow-Through‘-Komponente zu einem Preis von 1,05 USD pro Aktie hinzugefügt. Unternehmensangaben zufolge könnte die Finanzierung bereits Mitte April abgeschlossen werden.

Der Nettoerlös wird zur Finanzierung der Explorationsarbeiten auf den Projekten im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia verwendet. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag nach jedem Abschlussdatum abläuft.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

