Uran – lange vernachlässigt

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der Uran-Spotmarkt ist klein, dramatische Veränderungen sind in vergleichsweise kurzer Zeit möglich.

Dass sich die Stimmung am Uranmarkt geändert hat, davon wird allgemein ausgegangen. Heute liefern weltweit etwa 440 Reaktoren Energie, und zwar rund zehn Prozent des globalen Strombedarfs. Die Atomkraft ist die größte kohlenstoffarme Stromquelle in den fortschrittlichen Volkswirtschaften. Damit wird die Emission von rund 2,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich verhindert, so die International Energy Association (IEA). Hauptnutzer de Kernenergie sind die größten Volkswirtschaften der Welt, einschließlich China und den USA. Sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es ein Atomkraftwerk.

Über die Notwendigkeit Atomkraft in die Klimapläne einzubinden, sprechen die Regierungen heute offen und sie ergreifen auch Maßnahmen. Die USA beispielsweise haben Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass es Überlegungen gibt, Kraftwerkslizenzen zu verlängern. Mit zunehmenden Dekarbonisierungs-Bestrebungen wird auch die Rolle der Kernenergie wachsen. Auf der Angebotsseite steht etwa Cameco. Der Betrieb in dessen Cigar-Lake-Uranmine, der größten hochgradigen Uranmine auf der Erde, wurde Ende 2020 ein zweites Mal eingestellt, dann im April 2021 wieder gestartet. Auch für die große McArthur River-Uranmine steht noch kein Termin für einen Neustart fest. Und Kazatomprom hatte die Produktion um 20 Prozent reduziert.

Die Zeiten für den Rohstoff Uran dürften gut aussehen. So ist auch Tim Gitzel, President und CEO von Cameco begeistert von Angebot und Nachfrage bei Uran. ?Der Megatrend der zunehmenden Elektrifizierung beim Ausstieg aus kohlenstoffintensiven Energiequellen hält weltweit weiterhin an?, so Gitzel. Dies stärke die Urannachfrage enorm.

Urangesellschaften wie etwa Uranium Energy oder International Consolidated Energy stehen daher im Fokus der Anleger.

Uranium Energy besitzt das größte ISR-Projekt, das gerade in den USA entwickelt wird. Dazu kommen diverse weitere Projekte, die bereits teilweise genehmigt sind.

International Consolidated Uranium hat Optionsvereinbarungen zum Erwerb von fünf Uranprojekten in Australien, Kanada und Argentinien geschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy.

