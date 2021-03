Uran sorgt für klimafreundliche Energie

So wie die Weltbevölkerung wächst, wächst auch der Energiebedarf ? und noch mehr.

Die Erdenbewohner haben sich von 1900 bis 2000 vervierfacht. Gleichzeitig stieg der Energiebedarf etwa um das Zehnfache. Durch die Anwendung der fossilen Brennstoffe stiegen auch die Treibhausgase massiv an. Damit die Treibhausgasemissionen nicht weiter anwachsen, ist eine klimafreundliche und nicht auf fossilen Brennstoffen basierende Energieerzeugung nötig.

Hier kommen Wind- und Wasserkraftenergie sowie die Atomkraftwerke ins Spiel. Das erste Kernkraftwerk der Welt wurde 1954 in Russland, in Obninsk in Betrieb genommen. Ein Jahr später ging in England ein Kraftwerk an den Start, das als das erste kommerzielle Kernkraftwerk der Welt gilt. Auch U-Boote und Flugzeugträger wurden dann nuklear angetrieben.

Als Brennstoff dient in den Atomkraftwerken angereichertes Uran. Die Anfangsinvestitionen für ein Kraftwerk und die Rückbaukosten sind sehr hoch, wobei die laufenden Kosten relativ gering sind. Wieviel am Ende eine Megawattstunde Strom kostet, hängt vor allem von der Laufzeit eines Reaktors ab. Weltweit werden neue Kraftwerke gebaut und sie alle brauchen für den Betrieb das Uran. Dies liefern Gesellschaften, die Uranprojekte besitzen.

Dazu gehört etwa Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=xZvPdhuFGWQ -. Die Gesellschaft hat sich auf ISR-Uranprojekte spezialisiert. Projekte gibt es in Texas, einschließlich einer Verarbeitungsanlage sowie in Wyoming. Daneben ist Uranium Energy an Uranium Royalty Corp. beteiligt und besitzt physisches Uran, gelagert in den USA. Gerade hat H.C. Wainwright & Co. die Aktie wieder zum Kauf empfohlen und hat das Kursziel von 3,60 auf 5,00 US-Dollar erhöht.

Ein weiteres Uranunternehmen, International Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=pfJv6yAcNMw – besitzt Goldprojekte und Uranprojekte. Kürzlich erst hat die Gesellschaft Optionsvereinbarungen getroffen, um die Uranprojekte Ben Lomond und Georgetows in Australien zu erwerben und daneben das Uranprojekt Mountain Lake in Nunavut.

