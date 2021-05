Uran – Stoff der Zukunft

Eine ausreichende Uranversorgung wird immer wichtiger. Aber jahrelange niedrige Preise haben das Angebot verknappt.

Die niedrigen Uranpreise der letzten Jahre haben die Produktion von Uran eingeschränkt. Investitionen wurden oft zurückgehalten. Einige große Minen befinden sich zudem am Ende ihrer Lebensdauer. Im Mai 2020 kostete das Pfund Uran mit 33,93 US-Dollar so viel wie seit vier Jahren nicht mehr. Produktionsunterbrechungen sowie -rückgänge und eine höhere Nachfrage führten zu höheren Uranpreisen. Und da der Uranmarkt ein kleiner Markt ist, haben Schließungen und Produktionsverringerungen auch einen großen Einfluss auf den Markt. Heute ist die Stimmung gegenüber Uran positiver geworden, nicht zuletzt durch den neuen amerikanischen Präsidenten.

Denn saubere Energie steht auf der Agenda vieler großer Volkswirtschaften ganz oben. So konnte auch eine verstärkte Aktivität auf der Aktienseite verbucht werden, Uran als Anlagethema ist im vergangenen Jahr um rund 107 Prozent angestiegen. Vor Fukushima kostete ein Pfund Uran 2011 gut 72 US-Dollar, danach sank der Preis bis auf knapp 19 US-Dollar je Pfund Uran, damit auf ein Zwölf-Jahres-Tief. Für die nächsten Jahre rechnen die meisten Uran-Kenner mit einem Defizit. Atomkraftwerke sind meist wirtschaftlicher als umweltfreundliche Energiequellen wie Sonne und Wind und rund 70-mal weniger kohlendioxidintensiv als Kohle. So haben sich schon einige Unternehmen in weiser Voraussicht positioniert, denn nicht das Wenn, sondern nur das Wann steht im Raum, um bei einem Ausbruch des Uranpreises gerüstet zu sein.

Positioniert hat sich beispielsweise Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=yBYkmWidYzw -. Im Portfolio ist das größte ISR-Projekt, das gerade in den USA entwickelt wird, zahlreiche weitere teilweise bereits genehmigte Projekte, eine Aufbereitungsanlage sowie gelagertes physisches Uran. H.C.Wainwright & CO empfiehlt das Unternehmen zum Kauf bei einem Kursziel von fünf US-Dollar.

In Saskatchewan im Athabascabecken dürfte auch IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=tPkBdRV_lew – mit mehreren aussichtsreichen Projekten einmal für Urannachschub sorgen können. Auf der Laroque East-Liegenschaft befindet sich die hochgradige Hurricane-Zone.

