Uranprojekte werden wertvoller

So wie bei anderen Rohstoffen, beispielsweise Gold, so ist es auch beim Uran. Der Wert und die Renditen der Urangesellschaften steigen. Zwar hatte die Branche ihre Krise aufgrund weniger Nachfrage nach dem Fukushima-Desaster. Manche großen Produzenten mussten sogar ihre Produktion drosseln. Doch langfristig wird die Nachfrage die potenzielle Produktion übersteigen, so Studien. Mittlerweile werden Bergbaubetriebe, die aufgrund Covid-19 geschlossen waren, wieder hochgefahren, doch das bedeutende Uranprojekt Cigar Lake ist noch geschlossen.

Sehr viel des für Atomkraftwerke nötigen Urans kommt aus Kasachstan. Das dort ansässige Unternehmen Kazatomprom ist der weltweit größte Uran-Bergbaubetrieb. Bis 2009 lieferte noch Kanada den größten Anteil der globalen Uranproduktion. Kanada und speziell das Athabasca-Becken in Saskatchewan spielen aber auch heute eine große Rolle im Urangeschäft. Denn die reichhaltigen Uranerz-Körper dort besitzen die höchsten Urangehalte.

Für im Athabasca-Becken befindliche Unternehmen wie etwa IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-rnc-minerals-isoenergy-und-gold-terra-resources/ -, sollten bei einem jetzt steigenden Uranpreis die Chancen auf lukrative Gewinne also gut sein. Immerhin besitzt das Unternehmen dort 21 Uranexplorationsgrundstücke auf einer Fläche von 170.700 Hektar.

Die Kernkraftindustrie verbraucht mehr Uran, als derzeit produziert wird. Laut der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) wird durch die Zunahme von Atomreaktoren der weltweite Uranbedarf weiter ansteigen. Dass ausreichende Urankapazitäten wichtig sind, haben auch die USA erkannt. Die große Abhängigkeit von Uranlieferungen aus anderen Ländern soll reduziert werden. Zu den US-Uranwerten gehört Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uranium-energy-beste-position-fuer-neustart-von-us-uranproduktion/ -. Mit Uranprojekten in Texas, Wyoming, New Mexiko, Paraguay und Arizona, die bereits teilweise genehmigt oder weit fortgeschritten sind, sollten der Gesellschaft Uran-Abnehmer gewiss sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

