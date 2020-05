Verifort Capital verlängert Mietvertrag mit STADA AG bis 2031

Verifort Capital, einer der großen Immobilienfondsmanager in Deutschland, konnte seinen laufenden Mietvertrag der Büroimmobilie in der Theodor-Heuss-Straße 52?54 in Bad Vilbel mit dem Pharmaunternehmen STADA Arzneimittel AG langfristig bis zum 30.11.2031 verlängern. Ursprünglich war der Mietvertrag bis zum 30.11.2021 datiert. STADA ist Alleinmieter der Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von etwa 11.000?m².

»STADA ist und bleibt in Bad Vilbel fest verwurzelt. Wir sind mit unseren weltweit 12.000 Mitarbeitern auf einem erfolgreichen Wachstumskurs und blicken optimistisch in die Zukunft. Als verlässlicher Arbeitgeber in der Rhein-Main-Region setzen wir auf Kontinuität und haben daher den Mietvertrag für das weltweite STADA Headquarter und die Deutschlandzentrale in der Theodor-Heuss-Straße in Bad Vilbel um weitere zehn Jahre bis 2031 verlängert«, sagt Peter Goldschmidt, Vorstandsvorsitzender der STADA Arzneimittel AG. »Von unserer Zentrale in Bad Vilbel lenken wir nicht nur unser Unternehmen global, sondern leben unseren Auftrag ? STADA: Wir kümmern uns als verlässlicher Partner um die Gesundheit der Menschen.«

»Die STADA Arzneimittel AG steht als Unternehmen für langfristiges Wachstum und verfügt über eine sehr gute Bonität ? entsprechend freuen wir uns, dass sie auch in Zukunft Mieter unserer Immobilie bleibt und wir den laufenden Mietvertrag um weitere zehn Jahre verlängern konnten«, sagt Thomas Heidelberger, COO von Verifort Capital. Sonja Vogel, objektverantwortliche Asset Managerin bei Verifort Capital, ergänzt: »In dem fünfstöckigen Bürogebäude, das STADA bereits vor 18 Jahren als Alleinmieter bezogen hat, befinden sich die STADA-Mitarbeiter ganz in der Nähe des Firmenstammsitzes und sind dank der guten Autobahnanbindung sowie der Nähe zum Frankfurter Flughafen verkehrstechnisch sehr gut angebunden.«

Die Verlängerung des Mietvertrags wurde von der blackolive advisors GmbH beratend begleitet, die hierzu exklusiv von STADA beauftragt wurde.

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Der Fonds- und Asset-Manager ist auf die Bewirtschaftung und den Handel von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit. Mit rund 18.000 privaten Kapitalanlegern gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).

Verifort Capital investiert über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien, die aufgrund von Sondersituationen über Wertsteigerungspotenziale verfügen. Verifort Capital erwirbt solche Immobilien, restrukturiert sie und bringt die Objekte anschließend erfolgreich zurück an den Markt. Langfristige Kooperationen mit renommierten Partnern sowie ein erfahrenes Asset Management zählen dabei zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unternehmens.