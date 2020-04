Verstehen Sie Ihre Lebensversicherung?

Ralf Schütt ist seit mehr als 29 Jahren aktiv in dem Bereich Immobilien und Finanzierungen tätig und ist Inhaber einer Beratungskanzlei.

Hierbei ist er aber nicht nur für seine Klienten da, wenn es um eine Finanzierung geht oder darum, sich eine Immobilie zu sichern. Vielmehr hilft er seinen Klienten die Dinge zu verstehen, sich einen Durchblick zu verschaffen.

„Es fängt damit an, daß die meisten ihre eigenen Finanzierung nicht verstehen,“ so der Experte. „Einige Banken und Sparkassen beraten sehr eingehend zum Thema Sicherheit. Sicherheit bedeutet aber in den meisten Fällen Zusatzprodukte in die Finanzierung einzubauen. Eine beliebte Variante ist der Bausparvertrag. Diese haben ganz bestimmt eine Daseinsberechtigung, und wer einen alten Vertrag mit gutem Zins hat, sollte diesen tunlichst behalten. Ich bin allerdings kein Fan davon, mehrere Bausparverträge in einer Finanzierung „hintereinander“ zu schalten, sprich mit verschiedenen Fälligkeiten, mit dem Argument der Zinssicherheit.

Mein Tipp, halten Sie Ihre Finanzierung einfach. Sie verstehen Sie besser und bleiben unter Umständen damit flexibel und können die Bank, wenn es um die Verlängerung geht, leichter wechseln.“

Auch zum Thema Altersvorsorge hat Ralf Schütt etwas zu sagen.

„Hier ist es noch extremer. Die meisten heften ihren Rentenbescheid ab, setzen sich mit ihm aber nicht auseinander. Sie verstehen das Rentenpunktesystem nicht und was es bedeutet. Gerade die Besserverdienenden täten gut daran, ihren Rentenbescheid und dessen Inhalt zu verstehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Was sich durchgesetzt hat als private Absicherung sind Lebens- und Rentenversicherungen.

Aber auch hier wird das Funktionsprinzip nicht richtig verstanden.

Haben Sie einmal nachgerechnet, was Sie bisher eingezahlt haben und diesen Betrag dann mit jenem verglichen, welchen Sie jetzt ausbezahlt bekommen würden?“

Ralf Schütt ist ein Mann mit Ecken und Kanten. Wenn es um grundlegende Zusammenhänge und Verstehen geht, hält er sich nicht unbedingt zurück.

