Videopodcast für Finanzierer

Seit Jahren organisiert HYPOFACT einmal jährlich die Plattform für das Branchentreffen der Finanzierer. Dieses erfolgreiche Format legt seinen Schwerpunkt auf den direkten Austausch zwischen den Teilnehmern. Die Vermittler und Produzenten der Finanzierungsbranche schätzen besonders den Mix aus Fachvorträgen, Messe und die Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens und Wiedersehens der Branchenprofis.

Viele Veranstaltungen werden derzeit coronabedingt digital abgebildet. Die Organisationsleitung hat sich aufgrund des besonderen Charakters der Veranstaltung gegen diese Variante entschieden. ?Das Branchentreffen der Finanzierer lebt von der Nähe der Teilnehmer untereinander. Das lässt sich online einfach nicht umsetzen. Schweren Herzens verschieben wir die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit. Sobald die Pandemie vorbei ist, gehen wir umgehend wieder in die Planungsphase.?, erklärt Matthias Rother, Vorstandsmitglied der HYPOFACT AG.

Neues Format für Finanzierer

Die Zeit, die sonst für die Veranstaltungsorganisation genutzt wurde, hat HYPOFACT allerdings intensiv genutzt. Herausgekommen ist ein Konzept für einen Videopodcast namens Facts42.tv. Dieses Magazin für Finanzierer soll auf kurzweilige Art und Weise Informationen und Themen der Branche vermitteln. Vorerst wird die Sendung die Zeit bis zur nächsten Veranstaltung überbrücken. ?Darüber hinaus ist eine dauerhafte Produktion des Casts geplant und wird die Branchentreffen ergänzen und auch begleiten?, führt Rother weiter aus.

Die Ausstrahlung der ersten Folge ist für Ende März 2021 vorgesehen. Neben Interview-Beiträgen wird es in jeder Sendung auch eine Fachrunde und Neuigkeiten aus dem Markt geben. Der ungefähr 30-minütige Stream soll im vierteljährlichen Turnus produziert werden und wird dann dauerhaft abrufbar sein.

Die HYPOFACT AG (www.hypofact.de) ist ein auf Finanzierungen spezialisiertes, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2007 betreibt HYPOFACT die Vermittlung von privaten und gewerblichen Finanzierungen in Deutschland. Privatkunden erhalten bei mittlerweile über 65 regionalen Markenpartnern und der Berliner Zentrale eine qualifizierte Finanzierungsberatung und beste Konditionen. HYPOFACT bietet als anbieterunabhängiger Vermittler seinen Kunden Zugriff auf alle relevanten Kreditinstitute in Deutschland. Jeden Monat stellt sich das Unternehmen dem Zinsvergleich des Wirtschafts- und Verbrauchermagazins Finanztest und ist bisher stets auf den vordersten Plätzen vertreten.

Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für sämtliche Bedürfnisse und Themen rund um die Immobilienfinanzierung. Egal ob Selbständiger oder Angestellter, ob junge Familie oder Rentnerehepaar – ob Einfamilienhaus, vermietete Wohnung, Mehrfamilienhaus, gewerbliche Objekte, Sanierung oder Umrüstung auf alternative Energien wie Photovoltaik. Die HYPOFACT-Kreditspezialisten informieren und begleiten ihre Kunden vom ersten Beratungstermin bis zum Ende der Rückzahlungsphase.

Leistungen:

? Zugriff auf alle relevanten Kreditinstitute in Deutschland

? Ermittlung eines für den Kunden passenden Produkts

? Intelligente Rückzahlungsvarianten (z.B. Schnelltilger)

? Einbindung öffentlicher Mittel (z.B. KfW-, sowie Riester-geförderte Darlehen)

? Modernisierungsmaßnahmen

? Spezialfinanzierungen (regenerative Energie)

? Schnelle und klare Aussagen

? Zeit- und Geldersparnis, kostenloser Abwicklungsservice

? Kompetente Beratung bundesweit vor Ort