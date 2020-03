VisualVest bietet als erster deutscher Robo Advisor die Legitimation per Online-Ausweisfunktion an

Erstellt von Redaktion Allgemein

VisualVest, Robo Advisor und 100-prozentige Tochtergesellschaft von Union Investment, bietet als erster deutscher Robo Advisor seinen Neukunden ab sofort auch die Identifikation per Online-Ausweisfunktion (eID) mit dem Personalausweis an.

Online-Identifikation mit dem Smartphone und dem elektronischen Personalausweis (eID) in Sekunden

Bevor Anleger online ein Depot eröffnen können, müssen sie sich zu ihrer eigenen Sicherheit und dem Schutz vor Missbrauch legitimieren und ihre Identität nachweisen. Das geht ab sofort in wenigen Sekunden durch eine Schnittstelle zum eID-Service von AUTHADA, einem Darmstädter Cybersecurity-Unternehmen. Neukunden von VisualVest laden sich dazu einfach die App von AUTHADA im App-Store herunter und halten ihren Personalausweis an die NFC-Schnittstelle ihres Smartphones. Der Rest erfolgt von selbst: Dank automatischer Datenerkennung ist die Person direkt aus der Ferne identifiziert und kann mit der Geldanlage beginnen.

Schnellste und sicherste Art und Weise der Identifikation

?Mit der Authada-App steht einer noch schnelleren Depoteröffnung nichts mehr im Weg?, ist Marco Zohren, Head of IT der VisualVest GmbH überzeugt. ?Die Identifikation per eID passt perfekt zu uns und unserer Zielgruppe, die ihre Geldanlage digital und einfach managen will. Mit der Authada-App werden alle Daten aus dem elektronischen Personalausweis automatisch übernommen ? was die Legitimation deutlich beschleunigt.?

Kunden können zwischen zwei Identifikationsmöglichkeiten wählen

Neben der neuen eID-Identifikation steht Neukunden der VisualVest GmbH weiterhin das bewährte VideoIdent-Verfahren zur Legitimation zur Verfügung. Dies eignet sich z. B. für Personen, die die Online-Ausweisfunktion bei ihrem Personalausweis noch nicht freigeschaltet haben. Damit haben Neuanleger beim Robo Advisor VisualVest zukünftig die Wahl, wie sie sich eindeutig identifizieren wollen.

Die VisualVest GmbH ist ein digitaler Vermögensverwalter und wurde als bester Robo Advisor 2017, 2018 und 2019 vom Bewertungsportal BankingCheck ausgezeichnet. Privatanleger können ihr Geld mit VisualVest in breit gestreute Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds anlegen. Auf Basis eines wissenschaftlichen Modells wird das Chancen-Risiko-Profil der Anleger ermittelt und eine passgenaue Anlagestrategie angeboten. VisualVest wurde 2015 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Union Investment Gruppe gegründet und kombiniert so die Finanzexpertise und Sicherheit einer der führenden Fondgesellschaften Deutschlands mit der Flexibilität und Schnelligkeit eines FinTech-Startups.