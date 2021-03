Volksbank Dreieich bleibt bei kostenlosem Online-Girokonto / Damit geordnete Finanzen für alle erschwinglich bleiben: Hessische Genossenschaftsbank Volksbank Dreieich widerspricht gängigem Trend

Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) hält an ihrem kostenlosen Online-Girokonto fest. „Unser Online-Girokonto ist die Basis für viele unserer Kunden und oft auch der erste Zugang zur digitalen Bank. Es macht für uns keinen Sinn, dieses Konto zu bepreisen. Schließlich ist es quasi das Fundament, auf dem viele unserer Kunden stehen“, so Stefan Schmidt, Bereichsleiter der Volksbank Dreieich eG. Damit stellt sich die Bank gegen einen aktuellen Trend: Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Commerzbank bei der Online-Tochter Comdirect künftig Dienstleistungen bepreisen möchte (vgl. Handelsblatt; Ende der Kostenlos-Kultur). Das gilt auch für das Girokonto, das nur noch unter bestimmten Bedingungen kostenlos erhältlich ist.

Kostenloses Girokonto bei der Volksbank Dreieich eG

Das kostenlose Online-Girokonto der Volksbank Dreieich kann online oder in einer der Bank-Filialen, beispielsweise in Dreieich, Neu-Isenburg, Langen, Dietzenbach, Egelsbach oder Eppertshausen, eröffnet werden. Dazu braucht der künftige Kontoinhaber lediglich ein gültiges Legitimationspapier. Anschließend hat er mit der VR-BankingApp alle Möglichkeiten des mobilen Bankings in der Hosentasche dabei. Das heißt, er bezahlt kontaktlos oder kann die Möglichkeit der mobilen Auszahlung von Geldscheinen am Geldautomaten in der Filiale nutzen. Dank der VR-BankingApp sind außerdem moderne Online-Gadgets wie Kwitt oder Scan2Bank einfach gleich mit dabei. „Unserer Erfahrung nach ist das kostenlose Online-Girokonto oft der erste Schritt, um bisher unnötig bezahlte Kosten zu vermeiden. Mit dem kostenlosen Online-Girokonto ist Ordnung in den eigenen Finanzen zu schaffen ganz leicht. Dafür bieten wir zum Beispiel ja auch den Kontowechsel-Service an“, ergänzt Schmidt.

Besser noch heute schnell wechseln

Mit dem Kontowechsel-Service der Volksbank Dreieich eG ist der Wechsel zur Dreieicher Genossenschaftsbank in gerade einmal acht Minuten online abgeschlossen. Weitere Informationen und Wissenswertes finden (Neu-) und Bestandskunden unter www.vobadreieich.de/online-konto

Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95 3000, kontakt@vobadreieich.de

