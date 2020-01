Vulcan Value Partners meldet Umbau des Forschungsteams

Vulcan Value Partners freut sich, mehrere

Veränderungen im Forschungsteam bekanntzugeben, mit denen sich das Unternehmen

nachhaltiger aufstellt. Die Senior-Analysten McGavock Dunbar, Hampton McFadden,

Stephen Simmons und Jim Falbe sind ab sofort Portfolio-Manager für sämtliche

Vulcan-Strategien. Die Portfolio-Manager werden neben C.T. Fitzpatrick weiter

als Equity-Analysten dienen und kollektiv sämtliche Vulcan-Portfolios verwalten.

Ihre Berufung als Portfolio Manager steht in Einklang mit ihren aktuellen

Tätigkeitsbereichen und der Struktur von Vulcans Forschungsteam.

Vulcan Value Partners freut sich ebenfalls, die Beförderung der bisherigen

Associate-Analysten Colin Casey und Andrew Loftin zu Equity-Analysten

bekanntzugeben. Casey und Loftin arbeiten seit 2017 bei Vulcan im Rahmen des

Associate-Analyst-Programms. Sie haben maßgeblich zur Produktivitätssteigerung

des Forschungsteams beigetragen.

Schließlich freut sich Vulcan Value Partners, die Ernennung von McGavock Dunbar

zum Forschungsleiter bekanntzugeben. McGavock arbeitet seit 2010 als

Equity-Analyst bei Vulcan. Mit dem neuen Titel wird formal die Rolle anerkannt,

die er seit vielen Jahren ausfüllt. McGavocks Verantwortungsbereich als

Equity-Analyst und Portfolio-Manager bleibt davon unberührt. Darüber hinaus wird

er die Leitung der Forschungsabteilung, der Handelssparte und des

Associate-Analyst-Programms übernehmen.

“Mac ist vor zehn Jahren bei Vulcan Value Partners eingestiegen. Er ist ein

überragender Analyst und Portfolio-Manager. Mit seiner Eigeninitiative hat er

uns dabei geholfen, die Organisation zu verbessern. Er hat einen großen Beitrag

zur Verbesserung der Qualität und Quantität unserer Arbeit geleistet. Unsere

Forschungsarbeit war noch nie produktiver, und das haben wir vor allem Mac zu

verdanken”, sagte C.T. Fitzpatrick, Chief Investment Officer und Chief Executive

Officer von Vulcan.

“Ich bin zutiefst dankbar über die Anerkennung meiner Arbeit. Es ist mir eine

Ehre, unseren Partnern und der Firma in dieser Funktion weiterhin zu dienen.

Seit vielen Jahren arbeite ich mit großer Leidenschaft daran, eine nachhaltige

Organisation aufzubauen. Die aktuelle Struktur unseres Teams ist das Resultat

der großen Fortschritte, die wir erzielt haben”, sagte Forschungsleiter McGavock

Dunbar.

Informationen zu Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners wurde 2007 von C.T. Fitzpatrick gegründet und hat seinen

Hauptsitz in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Zum 31. Dezember 2019

verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 15,3 Milliarden

US-Dollar für eine Reihe von Kunden, darunter Stiftungen, Rentenversicherungen

und Family Offices sowie mehrere gemischte Fonds. Zum 31. Dezember 2019

rangieren alle fünf Investmentstrategien von Vulcan Value Partners seit ihrer

Auflegung im Marktvergleich unter den besten 1 %. Das Unternehmen ist eine auf

Forschung fokussierte Investmentgesellschaft, die Aktienstrategien

einschließlich Large Cap Value und Small Cap Value verwaltet. Alle Strategien

von Vulcan Value Partners werden mit einer einzigen Anlagephilosophie verwaltet,

die sich auf den Kauf hochwertiger Unternehmen konzentriert, die mit einem

Abschlag auf den inneren Wert handeln. Vulcan Value Partners ist ein bei der

Securities and Exchange Commission nach dem Investment Advisor Act von 1940

registrierter Anlageberater.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vulcanvaluepartners.com.

Haftungsausschluss

Die Large-Cap-Strategie investiert in Unternehmen mit größerer

Marktkapitalisierung, während die Small-Cap-Strategie in Unternehmen mit

geringerer Marktkapitalisierung investiert. Eine Kernposition bei beiden

Strategien ist 5 %, sodass unsere Kunden theoretisch Anteile von 20 Firmen

besitzen können, die sich über verschiedene Branchen verteilen. Es ist sehr

selten, dass genügend Unternehmen ausreichend diskontiert sind, um diesen

Konzentrationsgrad zu gewährleisten, sodass die Konzentration je nach

Preis-Leistungs-Verhältnis variiert. Die Strategien “Focus” und “Focus Plus”

investieren in Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung. Bei diesen

Strategien handelt es sich um sehr konzentrierte Portfolios, die typischerweise

zwischen sieben und vierzehn Firmen enthalten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse und möglicherweise können wir unser Renditeziel nicht erreichen. Es

sollte nicht davon ausgegangen werden, dass in der Zukunft abgegebene

Empfehlungen profitabel sind oder der bisherigen Wertentwicklung der oben

genannten Strategien entsprechen werden. Es können Markt- oder

Konjunkturbedingungen vorherrschen, die unsere Wertentwicklung oder die

Performance unserer relevanten Benchmarks beeinflussen. Vulcan kauft

konzentrierte Positionen für unsere Portfolios, die durchschnittlich 5 % in

unseren Modellportfolios betragen, was unsere Wertentwicklung volatiler machen

kann als die Performance unserer Benchmark-Indizes. Aus diesem Grund kann unsere

Wertentwicklung von einem Index positiv oder negativ abweichen. Unser Fokus

liegt auf langfristigem Kapitalzuwachs, daher sollten unsere Kunden für eine

Investition bei Vulcan einen Zeithorizont von mindestens fünf Jahren in Betracht

ziehen.

Hinweis 1: Vulcan Value Partners Large Cap, Focus und Focus Plus Composites im

Vergleich zu Peergroup von eVestment US Large Cap Value Equity für den Zeitraum

mit Abschluss zum 31. Dezember 2019 seit Auflegung zum 21. Januar 2020 Vulcan

Value Partners Small Cap Composite im Vergleich zu Peergroup von eVestment US

Small Cap Value Equity für den Zeitraum mit Abschluss zum 31. Dezember 2019 seit

Auflegung zum 21. Januar 2020 Vulcan Value Partners All Cap Composite im

Vergleich zu Peergroup von eVestment US All Cap Value Equity für den Zeitraum

mit Abschluss zum 31. Dezember 2019 seit Auflegung zum 21. Januar 2020. Dies

sind ergänzende Informationen zu Large Cap Composite, Focus Composite, Focus

Plus Composite, Small Cap Composite und All Cap Composite.

Pressekontakt:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Shelly Fagg

Director of Communications

205.803.1582

shelly@vulcanvaluepartners.com

