w21 startet RPA Video-Schulungsangebot auf Udemy

Erstellt von Redaktion Banken

Der RPA-Beratungsspezialist weisskopf.twentyone (w21), eine Tochtergesellschaft DCP Deutsche Consulting Partner, hat eine deutschsprachige Videoschulung zu „UiPath – Die Grundlagen der RPA-Entwicklung“ auf der Online-Lernplattform Udemy platziert.

Bei Robotic Process Automation (RPA) handelt es sich um eine junge Technologie, die die Automatisierung von einfachen und repetitiven Aufgaben im digitalen Umfeld ermöglicht. Aufgrund der hohen Potenziale, die die Technologie bietet, steigt die Nachfrage nach RPA-Entwicklern/-innen zunehmend. Der derzeit relevanteste RPA-Anbieter ist UiPath, weltweiter Marktführer auf dem Gebiet der RPA-Software. In dieser Schulung werden sämtliche grundlegenden Bereiche von UiPath abgedeckt. Sie umfasst 11 Lektionen. Nach Abschluss des Kurses können Teilnehmer selbstständig eigene Roboter entwickeln, die in der Lage sind, einfache und repetitive Aufgaben selbstständig durchzuführen. Das Lernangebot richtet sich an Programmiereinsteiger, Automatisierungsinteressierte sowie UiPath-Entwickler und –Nutzer.