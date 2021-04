Wachstumsstrategie – AVL Finanzvermittlung sorgt mit neuem Webportal für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit von Investmentfonds

Bis heute hat die AVL Finanzvermittlung über ihr Portal rund 176.000 Depots vermittelt. Im Jahr 2020 steigerte der Fondsvermittler den Nettomittelzufluss im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent. Dieser Trend hat sich im ersten Quartal diesen Jahres auch in Folge der Pandemie weiter verstärkt. ?Wir sehen, dass Anleger zunehmend Megatrends wie Nachhaltigkeit ins Visier nehmen und insbesondere jüngere Menschen beginnen, sich intensiver mit Kapitalanlagen zu beschäftigen?, sagt Uwe Lange, Gründer und Inhaber von AVL. ?Ziel ist es, mit dem neuen Auftritt unser Profil als Marktführer in der Fondsvermittlung in dieser Zielgruppe weiter zu schärfen und unseren Kunden einen noch besseren Service und Mehrwert zu bieten.?

Nachhaltigkeit, Riester- und Rürup auf einen Blick

Mit dem neuen Webportal will AVL neue Maßstäbe setzen, wenn es darum geht, für den Privatanleger einfach und schnell Transparenz und Vergleichbarkeit in Investmentprodukte zu bringen: So kann die überarbeitete Fonds-Suche – Fondsfinder genannt – tausende Fonds unter anderem nach Regionen, Schwerpunkten und verschiedenen Assetklassen wie beispielsweise Immobilien, Aktien oder Anleihen kategorisieren. Mit Blick auf die gestiegene Nachfrage nach nachhaltigen Investmentprodukten hat AVL eine spezielle Funktion entwickelt, mit der User nun über einen eigens eingerichteten Nachhaltigkeitsindex die nachhaltig investierenden Fonds direkt herausfiltern können. Neben weiter überarbeiteten Features wie den ?Gefragtesten Fonds?, dem Rendite-Rechner sowie dem Produktvergleich können sich Finanzinteressierte auch über das Portal Riester- und Rürup-Angebote individuell erstellen und sich dabei die optimalen Riester-Beiträge errechnen lassen, um maximale Steuer- und Zulagenvorteile zu generieren. Bei dem erweiterten neuen Depotvergleich steht Nutzern zudem ein Wertpapierdepot-Vergleich für Volljährige und Minderjährige sowie ein VL- und ein Firmendepot-Vergleich zur Verfügung.

Personalisierte Portfoliobeobachtung

Als neue, elementare Serviceleistung für Anleger wurde eine personalisierte Merkliste entwickelt, mit der bereits vor dem Fondskauf die Wertentwicklung selbst zusammengestellter Portfolios im Zeitverlauf beobachtet werden kann. Zugleich hat man dank dieser Funktion die Möglichkeit, sich berechnen zu lassen, welchen Vorteil bzw. welche Wertentwicklung in der Vergangenheit mit dem gewählten Portfolio per Vermittlung über AVL erzielt worden wäre. Gleiches gilt für die Fondsdetail-Seiten, die Anleger nun nutzen können, um sich für selektierte Fonds per Chart die Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Fonds inklusive AVL-Vorteil darstellen zu lassen.

AVL Finanzvermittlung e.K., 1997 als kleines Startup Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 50.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.500 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: „Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet.“ Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Riester- und Basisrenten-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen und geschlossenen Fonds erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke groß geschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.