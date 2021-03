Warum in Zink investieren

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Zink ist nicht nur nach Eisen das zweithäufigste Metall, das im menschlichen Körper vorkommt – es ist bedeutend für ein starkes Immunsystem und für das Wachstum und die Entwicklung von Menschen, Pflanzen und Tieren. Zink ist das wichtigste Erzmineral der Erde. Verwendung findet Zink zu rund drei Vierteln als Beschichtung zum Schutz von Stahl und Eisen vor Korrosion. Das übrige Zink geht in die Chemie-, Farben-, Agrar- und Kautschukindustrie.

Laut Prognosen wird der globale Zinkverbrauch im laufenden Jahr gegenüber 2020 um rund 4,2 Prozent ansteigen. Im Jahr 2020 betrug der durchschnittliche Preis von einer Tonne Zink an der LME rund 2.266 US-Dollar. Gebäude und Konstruktionen, ob für Stahlkonstruktionen im Betonbau oder im Bereich der Architektur, Zink und Zinküberzüge schützen. Dabei ist Zink so alt wie die Erdkruste und wurde vermutlich schon im Altertum als Bestandteil von Messing genutzt, um Münzen zu fertigen, wohl ohne dies zu wissen. Erst relativ spät, nämlich 1374, erkannten Inder Zink als ein neues Metall. In Indien befindet sich auch die größte Zinkmine der Welt, die Rampura-Agucha-Mine. Große Zinkförderländer sind China, Peru, die USA, Australien und Indien.

In China ist Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=-cR84L-IPcs – mit seiner Caijiaying-Zink-Goldmine der größte Zinkproduzent. Mit einer Vergrößerung der Produktion um 80 Prozent in den nächsten Jahren rechnet das Unternehmen.

In Kanada gehört Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=OSUoSOiBszY – zu den Unternehmen, die sich auf Zinkvorkommen spezialisiert haben. Das Pine Point Projekt in den Northwest Territories und das Bathurst Mining Camp in New Brunswick besitzen hochwertiges Zink.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -) und Osisko Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.