Was für goldene Zahlen!

Die Goldminen berichten über ihr erstes Halbjahr 2020. Nun muss allen klar sein: Der Boom ist da. Unternehmen profitieren.

Der in den vergangenen Monaten gestiegene Goldpreis frisst sich nun auch durch die Bilanzen der Goldunternehmen. Die bereits produzierenden Konzerne verdienen prächtiger denn je. Und die Gesellschaften mit guten Goldprojekten, die erst noch zur Produktionsreife geführt werden müssen, können dafür das nötige Geld einsammeln. Denn durch die panischen Notenbanken getrieben, wird das Zinsniveau noch lange niedrig bleiben. Das gibt dem Goldpreis immer neue Impulse.

Sensationell: Die Goldunternehmen übertreffen sich daher derzeit gegenseitig bei der Herausgabe ihres Zahlenwerks für die ersten sechs Monate 2020. So hat zum Beispiel Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ – einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von 16,5 Milliarden Rand ausgewiesen. Das sind satte 718 Prozent mehr als noch im ersten Halbjahr 2019. Damit kann der Gold- und Platinmetallkonzern seinen Schuldenberg deutlich abtragen und sogar die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Die Sibanye-Aktie sollte dies langfristig honorieren. Denn damit sollte für Investoren klar sein, dass die Südafrikaner nicht nur rund um CEO Neal Froneman ein sehr kompetentes Management besitzen, sondern auch die Projekte im Gold- und Platinbereich im südlichen Afrika und in den USA herausragend sind.

Schwerer als die Produzenten, die direkt vom höheren Goldpreis profitieren, haben es die Projektentwickler und Explorationsunternehmen. Sie müssen in der Regel die Anteilseigner oder Finanziers um Geld bitten, damit sie erfolgreich im Bergbau sein können. Doch auch sie profitieren vom Goldpreis ? indirekt. Denn die Goldvorkommen im Boden werden entsprechend aufgewertet. Da hat zum Beispiel der Konzern GoldMining Vorteile. Denn GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – besitzt bereits mehrere Projekte von Brasilien bis Kanada und hat bereits ? für ein kleineres Wachstumsunternehmen ungewöhnlich ? die riesige Menge von mehr als 25 Millionen Unzen an Gold-Ressourcen zusammengetragen. Daher werden auch immer mehr Broker-Analysten auf die GoldMining-Aktie aufmerksam. So rief kürzlich der kanadische Broker Haywood ein Kursziel von 4,25 kanadischen Dollar aus.

