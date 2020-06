Was ist IOTA?

IOTA ist ein revolutionäres neues, öffentlich verteiltes Hauptbuch der nächsten Generation, das im Kern eine neuartige Erfindung namens „Tangle“ verwendet. Das Tangle ist eine neue Datenstruktur, die auf einem gerichteten azyklischen Diagramm basiert. Als solches hat es keine Blöcke, keine Kette und auch keine Bergleute. Aufgrund dieser radikal neuen Architektur funktionieren die Dinge nach dem IOTA kaufen ganz anders als in anderen Blockchains.

• Hoch skalierbar: Eine erhöhte Netzwerkaktivität verkürzt die Abwicklungszeiten für Transaktionen.

• Gebührenfreie Transaktionen: Senden Sie 1 Cent und erhalten Sie 1 Cent, senden Sie 1.000.000 USD und erhalten Sie 1.000.000 USD.

• Offline-Transaktionen: Geräte benötigen niemals eine perfekte Konnektivität.

• Geringer Ressourcenbedarf: Entwickelt für kleine Geräte mit geringem Ressourcenbedarf zur Teilnahme.

• Sichere Datenübertragung: Alle Daten werden verschlüsselt und ermöglichen so eine sichere Datenübertragung, -speicherung und -referenz.

• Quantenimmunität: Verwendung spezieller Signaturen IOTA ist für die nächste Generation von Computern beständig.

Jeder mit einem Bankkonto ist mit dem Konzept eines Hauptbuchs vertraut, das Aufzeichnungen über seine Belastungen und Gutschriften enthält. Insgesamt hat IOTA seit Generationen alle Finanzinstitute beauftragt, diese hochsensiblen Aufzeichnungen und ihre Richtigkeit zu schützen. Da die heute von IOTA im Internet empfangenen Daten nicht überprüft werden können und die Internetkriminalität zunimmt, ist dieses delegierte und nicht überprüfbare Vertrauen zu einem Haupthindernis für eine integrative und erlaubnislose Wirtschaft geworden.

Mit dem Aufkommen verteilter Hauptbuchtechnologien ist IOTA nun in der Lage, Daten- und Geldbücher in sicheren, verteilten, dezentralen und genehmigungslosen Umgebungen zu verteilen und zu synchronisieren. Durch die Beseitigung der Notwendigkeit vertrauenswürdiger Dritter als Torhüter und Schiedsrichter der Wahrheit entstehen enorme Effizienzgewinne, Innovationsmöglichkeiten und neue Wertversprechen.

Blockchain-Technologie und Bitcoin versprachen eine überzeugende Vision: Dezentrale Netzwerke ermöglichen offene Innovationen und Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Vermittler oder Gebühren. Letztendlich wurden sie aufgrund technischer Mängel in ihrem Design nie gebaut, um es vollständig auszuführen. Da die Blockchain-Akzeptanz in den letzten zehn Jahren zugenommen hat, sind Early Adopters von schleppenden Transaktionszeiten und explodierenden Gebühren betroffen. Mit zunehmender Wettbewerbsfähigkeit der finanziellen Belohnungen für die Validierung von Blockchain-Transaktionen wurden auch ihre Netzwerke zunehmend um einige wenige mächtige Akteure zentralisiert. Der Bedarf an dezentralen und erlaubnislosen Systemen bleibt jedoch bestehen und hat erst in den letzten Jahren zugenommen.

Durch die Lösung der Ineffizienzen der Blockchain ist IOTA, basierend auf der revolutionären verteilten Hauptbuchtechnologie Tangle, das fehlende Glied für das Internet of Everything und Web 3.0. Mit einer sicheren, skalierbaren und unkomplizierten Transaktionsabwicklungsschicht wird IOTA Maschinen und Menschen die Möglichkeit geben, an florierenden neuen erlaubnislosen Volkswirtschaften teilzunehmen – die wichtigste davon ist die Maschinenwirtschaft, die wir aufbauen.

Im Gegensatz dazu besteht das verteilte Hauptbuch von IOTA nicht aus Transaktionen, die in Blöcken zusammengefasst und in aufeinanderfolgenden Ketten gespeichert sind, sondern aus einem Strom einzelner Transaktionen, die miteinander verflochten sind.

Um an diesem Netzwerk teilnehmen zu können, muss ein Teilnehmer lediglich einen kleinen Rechenaufwand ausführen, der zwei vorherige Transaktionen überprüft. Anstatt eine Hierarchie von Rollen und Verantwortlichkeiten im Netzwerk zu erstellen, hat jeder Akteur die gleichen Anreize und Belohnungen. Um eine Transaktion im Tangle durchzuführen, müssen zwei vorherige Transaktionen validiert werden. Die Belohnung dafür ist die Validierung Ihrer eigenen Transaktion durch eine nachfolgende Transaktion. Mit diesem Validierungssystem „Pay-it-Forward“ müssen keine finanziellen Belohnungen angeboten werden. Transaktionen mit IOTA sind und bleiben kostenlos.

Darüber hinaus ist IOTA ohne die Notwendigkeit monetärer Belohnungen nicht auf Transaktionswertabrechnungen beschränkt. Es ist möglich, Informationen sicher in Tangle-Transaktionen zu speichern oder sogar größere Informationsmengen auf mehrere gebündelten oder verknüpften Transaktionen zu verteilen.

Diese Struktur ermöglicht auch eine hohe Skalierbarkeit von Transaktionen. Je mehr Aktivitäten in „The Tangle“ ausgeführt werden, desto schneller können Transaktionen bestätigt werden.