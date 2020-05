“Weifang Online Travel, Presidents of Chambers of Commerce at Home and Abroad” wird in Weifang, Provinz Shandong, abgehalten

Nach Angaben der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Weifang fand am 28. April in Weifang in der Provinz Shandong eine Online-Konferenz namens “Weifang Online Travel, Presidents of Chambers of Commerce at Home and Abroad” statt, zu dem Weifang Online Travel zahlreiche Präsidenten von Handelskammern aus dem In- und Ausland eingeladen hatte. Mit dem Schwerpunkt Online-Verbindung für die gemeinsame Entwicklung nutzte die Veranstaltung Cloud-Konferenzeinrichtungen, um 62 Präsidenten von Handelskammern aus 26 Ländern und Regionen, darunter Japan, Südkorea, Großbritannien, Deutschland, USA, Frankreich und Kanada, sowie über 90 Teilnehmer aus China zusammenzubringen. Ziel war es, den Charme der Stadt Weifang zu präsentieren und die Umsetzung wichtiger Kooperationsprojekte zu ermöglichen.

Die Kommunalregierung von Weifang unterzeichnete strategische Kooperationsabkommen mit acht Handelskammern und Unternehmen. Ferner wurden sechs wichtige Kooperationsprojekte unterzeichnet, darunter das “Weifang Postpartum Recovery Center” für die Genesung von Frauen im Wochenbett, das “Weifang-HK City Cultural Industry Center Project” sowie ein Projekt zur Anlagenentwicklung und Produktionsbasis für Probenahme, Prüfung und Analyse von Schüttgut, ein Projekt über die jährliche Produktion von 20.000 Tonnen Laktat und ein Projekt über die jährliche Produktion von 3.000 Tonnen schmelzgeblasenen und Spinnvliesstoffen.

Darüber hinaus wurden 26 nationale und internationale Präsidenten von Handelskammern als “Weifang Investment Promotion Ambassadors” gewonnen, die als Botschafter zur Förderung von Investitionen in die Stadt fungieren werden. Im Rahmen der Veranstaltung wurden Vereinbarungen über 17 ausländische Investitionsprojekte, 12 Projekte unter Rückkehr von aus Shandong stammenden Unternehmen, ein militärisch-ziviles Integrationsprojekt sowie ein Projekt der 500 wichtigsten chinesischen Unternehmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 12,89 Milliarden RMB abgeschlossen.

