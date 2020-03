Wendelin Schmitt wird neues Vorstandsmitglied bei Hauck& Aufhäuser Fund Services S.A.

Erstellt von Redaktion Banken

Wendelin Schmitt (55) wird mit Wirkung vom 15. März 2020 in

den Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Luxemburg berufen. In

seiner Funktion ergänzt er das Vorstandsgremium, bisher bestehend aus Achim

Welschoff und Christoph Kraiker. Bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

wird Schmitt die Kundenbereiche für Financial Assets sowie das Fund Management

und Fund Setup für liquide Assets verantworten.

“Mit Wendelin Schmitt gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit mehr als

zwei Jahrzehnten Erfahrung im Fondsgeschäft. Er kennt das Bankhaus Hauck &

Aufhäuser bestens durch seine frühere Tätigkeit bei Hauck & Aufhäuser am

Standort Luxemburg. Durch seine Fachkompetenz und umfassende Erfahrung in der

Kundenbetreuung wird er eine tragende Rolle für das weitere Wachstum der Hauck &

Aufhäuser Fund Services S.A. einnehmen”, erklärt Dr. Holger Sepp, Vorsitzender

des Aufsichtsrates der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Wendelin Schmitt war zuletzt sieben Jahre bei der DZ PRIVATBANK S.A. als

Abteilungsleiter für Investmentfonds-Kunden im Geschäftsfeld

Fondsdienstleistungen mit dem Schwerpunkt liquide Assets verantwortlich.

Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 224 Jahre lange Tradition

zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken

hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet

1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden

Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus dem

Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands

Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. Hauck & Aufhäuser versteht sich als

traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und

Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von

Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für

institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und

Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit

unabhängigen Vermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales-

und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und

Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei

Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. Im Vordergrund der

Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren

Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

Pressekontakt:

Sandra Freimuth

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Telefon 089/2393-2111

sandra.freimuth@hauck-aufhaeuser.com http://www.hauck-aufhaeuser.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/115618/4544794

OTS: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Original-Content von: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, übermittelt durch news aktuell