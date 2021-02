Wertpapieranalyse: Börsenwissen jenseits der Börse nutzen

Wissen und Kenntnisse über Wertpapiere werden gemeinhin denen zugeschrieben, die sich aktiv an der Börse bewegen. Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH erweitert diesen Horizont und zeigt unterschiedlichen Branchen und Unternehmensformen auf, wie analytisches Wissen und strategische Kompetenzen dabei helfen, Chancen im materiellen Handel gezielter wahrzunehmen. Die Wertpapieranalyse wird in Theorie und Praxis über ein fünftägiges Präsenz/Online-Seminar monatlich neu behandelt und angeboten.

?Um von Wertpapieren nachhaltig profitieren zu können, ist es nicht zwangsläufig förderlich, beständig diese zu kaufen oder zu verkaufen. Vielmehr erlangt man häufig dadurch einen signifikanten Wettbewerbsvorsprung, in dem der Wertpapierkauf anderen Unternehmensebenen dient?, weiß Matthias Dürmeier als BB ASCON Preisanalyst Kapitalmarkt. Für viele Unternehmen habe ein analytisches Herangehen an Wertpapiere, Rohstoffpreise und Sachwertanlagen zwar theoretisch hohe Relevanz, praktisch sei es aber häufig noch nicht ins Bewusstsein getreten.

Wer kann sich das analytische Wissen zunutze machen?

Die Wertpapieranalyse ist seit über einem Jahrzehnt etabliertes Seminar-Thema im BB ASCON Kalender und wird regelmäßig an aktuelle Entwicklungen angepasst. Das Teilnehmerfeld ist in jeder Seminardurchführung breitgefächert und reicht von Geschäftsführern und Gesellschaftern über Mitglieder im Anlageausschuss bis zu Mitarbeitern des Risiko- und Liquiditätsmanagements.

Auch die dahinterstehenden Organisationen zeigen den vielfältigen Nutzen der Thematik: Recycling- und Versorgungsunternehmen, kommunale Betriebe, kirchliche Träger und viele weitere sehen ihre Chancen. Dem Blick für das Potential der Wertschöpfung im Unternehmen folgt der Wunsch, die analytische Sicht im Seminar facettenreich und professionell zu vertiefen.

Das Seminar im Überblick ? Wissen aufbauen und anwenden

Die monatliche Durchführung der Wertpapieranalyse 2021 wird unter Berücksichtigung der Lockdown-Situation und anderer Corona Umstände stattfinden. Im klassischen Format ist das Wochenseminar aufgrund seiner Thematik und des Umfangs als reine Präsenzveranstaltung ausgelegt. Alle Vorkehrungen für die Präsenz sind hinreichend getroffen und das Modell wird im angepassten Rahmen weiterhin verfolgt. Darüber hinaus wird parallel auch die Online-Teilnahme ermöglicht und zunehmend verstärkt genutzt.

Der analytische Wissensaufbau um Rohstoffpreise und Wertpapiere für Sachwertanlagen erfolgt jeweils vormittags. Diese theoretische Grundlage dient als systematische Vorbereitung für eine Vertiefung und Festigung durch praktische Übungen am Nachmittag.

Alles für das effektive Erlernen

?Kenntnisse und Kompetenzen rund um Kapitalmärkte können hervorragend auf andere Bereiche übertragen werden?, sagt Dürmeier, ?wir möchten den Blick für die dadurch gewonnene Transparenz und die Wahrnehmung neuer Wettbewerbschancen schärfen. Das funktioniert nur, wenn die Inhalte richtig erfasst und verinnerlicht werden.? Für eine effektive und nachhaltige Wissensvermittlung bietet die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH über hohe inhaltliche Standards hinaus viele flankierende ? und teilweise bisher unbekannte ? Services.

Beispielsweise gilt als wichtiger Grundsatz für BB ASCON Seminare das 12-monatige Wiederholungsrecht zur erneuten Online- oder Präsenzteilnahme, unabhängig davon, in welcher Form die erstmalige Teilnahme stattfindet. Zudem werden im Rahmen der Wertpapieranalyse über 400 Seiten Schulungsmaterial ausgehändigt. Der zentrale Seminarablauf erfolgt stets live mit einer engmaschigen Betreuung. Die Planung ist auf die Individualität der Teilnehmer ausgelegt, sodass auch einzelnen Rückmeldungen, Fragen und Details die nötige Aufmerksamkeit zukommt.

Einen inhaltlichen Überblick zur Wertpapieranalyse für Unternehmen sowie alle wichtigen Informationen zur Organisation und Anmeldung gibt die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie unter https://www.bb-ascon.de/akademie/events-uebersicht/

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Geschäftssitz in Heidelberg, arbeitet gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 14 Jahren erfolgreich mit Kapitalmarktkunden aus 16 Nationen zusammen. Mithilfe von BB ASCON Software, BB ASCON Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen lernen Geschäftskunden, Privataktionäre und Ultra High Net Worth Individuals ihre Geschäftsprozesse auf Kalkulierbarkeit, Duplizierbarkeit, Marktkonformität sowie Beständigkeit auszurichten. Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH ist im Europäischen Wirtschaftssenat (EWS) vertreten und bietet neben zahlreichen Branchenlösungen und Fachthemen auch umfangreiche Services für den Vermögensaufbau an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

