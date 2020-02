White Gold – hohe Mineralisierungenüber lange Strecken

Im Rahmen des umfassenden Explorationsprogramms stieß der kanadische Goldexplorer White Gold Corp. (ISIN: CA9638101068 / TSX-V: WGO – http://whitegoldcorp.ca/signup -) mit seinen Partnern Agnico Eagle Mines Limited (TSX: AEM, NYSE: AEM) und Kinross Gold Corp. (TSX: K / NYSE: KGC) im Rahmen seines umfassenden Bohrprogramms auch auf dem Teilprojekt ?VG? gleich bei ersten Erkundungsbohrungen auf hochgradige Gehalte. Das Teilprojekt ?VG? befindet sich im Bereich des ?QV?-Projektes im kanadischen Yukon, welches das Unternehmen erst zu Beginn des Jahres 2019 erworben und damit sein riesiges ?White Gold?-Goldprojekt sinnvoll ergänzt hat.

Der Projektteil ?VG? wurde bei dem Bohrprogramm deshalb bevorzugt, da von dort bereits eine historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2014 mit über 230.000 Unzen Gold zu 1,65 g/t in der ?vermuteten? (?inferred?) Kategorie vorliegt. Ziel der acht vorgenommenen Bohrungen über insgesamt rund 870 m war, die historische Ressource zu bestätigen und gleichzeitig zu sehen, ob man auch außerhalb der bestehenden Ressource auf Gold stößt. Beide Ziele wurden perfekt erreicht. Nicht nur, dass die Bohrungen weitergehende Mineralisierungen in Streichrichtung sowohl nach Nordosten und Südosten aufzeigten, auch in die Tiefe scheint das Potenzial zuzunehmen.

Absolute Volltreffer landete das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/play/white-gold-prospect-generator-with-multiple-discoveries-in-the-white-gold-district/ – mit den Bohrungen, die im Ressourcenbereich gebohrt wurden. Alle Bohrkerne zeigten Gold mit sehr guten Graden über extreme Längen. Die bisher fünf vorliegenden Bohrresultate mit Gehalten von mehr als 2 g/t über mehr als 50 m untermauern das Potential von ?VG?.

Konkret schnitten die Bohrungen:

QVVGRC19-005 über 50,3 m 2,07 g/t Au

QVVGRC19-007 über 38,10 m 1,97 g/t Au,

QVVVGRC19-006 über 36,58 m 1,42 g/t Au,

QVVVGRC19-002 über 33,54 m 1,09 g/t Au

QVVVGRC19-001 über 10,67 m 2,09 g/t Au

Über die drei noch ausstehenden Bohrresultate wird in Kürze berichtet werden. Eine wichtige Erkenntnis für die Geologen war, dass die Art der Mineralisierung auf ?VG? der auf ?Golden Saddle? bemerkenswert ähnlich ist.

Auch neben den tollen Bohrresultaten auf ?VG? war man auf dem Projekt ?QV? fleißig. Neben magnetischen Überflugmessungen wurden 1.466 Gesteinsproben eingesammelt und dabei mit ?Stewart? ?Tetra? und ?Shadow? drei weitere und höchst vielversprechende Projektteile lokalisiert, auf denen nun weitere Erkundungsarbeiten geplant sind. Denn das 16.336 ha große Projektareal ist noch so gut wie unerforscht und somit für weitere positive Überraschungen gut.

Über diese tollen Resultate freut sich auch der Vorstand und CEO David D?Onofrio, der damit eine sehr gute Basis sieht, das geologische Modell der historischen Ressource überarbeiten zu können, um danach die Exploration weiter vorantreiben zu können. Er betont in seinem Statement auch die guten Chancen auf weitere Goldfunde, die die neu entdeckten und noch unerforschten Zielareale böten.

Alles in Allem ein sehr gelungener Auftakt im Jahr 2020 für weitere Wertentwicklung im Unternehmen und eine spannende kommende Nachrichtenwelle durch die geplanten Explorationsarbeiten.

Außerdem teilte White Gold mit, dass man Terry Brace, P. Geo. als Vice President of Exploration gewinnen konnte. Herr Brace ist ein Mineralexplorations- und Bergbauveteran, der über mehr als 25 Jahre diversifizierte Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Umweltmanagement, Projektgenehmigungen, Personalmanagement und Beziehungen zu den Gemeinden verfügt. Terry hatte bereits leitende Positionen bei großen, mittleren und Junior-Unternehmen inne, darunter Teck Resources, Noranda, Pan American Silver, Cornerstone Resources und Thundermin Resources.

Bei den verschiedenen Unternehmen arbeitete er natürlich auch an verschiedensten Projekten in verschiedensten Regionen Kanadas und Lateinamerikas. Der Schwerpunkt lag allerdings immer auf dem Bereichen Edel- und Basismetallen. Von 2008 bis 2013 war er als Vice President Exploration für Cornerstone Resources und zuletzt als Senior Exploration Geologist bei Pan American Silver in Timmins, Ontario, tätig.

Herr Brace ist Master- und Bachelor of Science in Geowissenschaften. Diese Titel erwarb er an der Memorial University of Newfoundland. Er ist zudem registrierter professioneller Geowissenschaftler (P.Geo.) in den Provinzen Ontario und Neufundland und Labrador und hat obendrein noch ein Diplom in Personalmanagement von der McMaster University.

Kein Wunder, dass man im Hause White Gold Corp. sehr stolz darauf ist, eine solche Koryphäe begrüßen zu dürfen.

